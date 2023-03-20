В Перми не хватает водителей общественного транспорта

Зарплата водителя автобуса в Перми от 55 до 65 тысяч рублей
В Перми сложился дефицит водителей городских автобусов. За последний год потребность в них выросла на 15%, а общее количество вакансий составляет более 300, рассказали в мэрии.
«В этом году у пермских перевозчиков возросла потребность в водителях автобусов, количество вакантных ставок оценивается в 324 единицы. Рост составляет порядка 15%», — сообщает департамент транспорта Перми в соцсетях.
Сейчас в Перми работают 1800 водителей автобусов. Из средняя зарплата от 55 до 65 тысяч рублей в месяц.
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