В Перми не хватает водителей общественного транспорта

21 марта 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Зарплата водителя автобуса в Перми от 55 до 65 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми сложился дефицит водителей городских автобусов. За последний год потребность в них выросла на 15%, а общее количество вакансий составляет более 300, рассказали в мэрии. «В этом году у пермских перевозчиков возросла потребность в водителях автобусов, количество вакантных ставок оценивается в 324 единицы. Рост составляет порядка 15%», — сообщает департамент транспорта Перми в соцсетях. Сейчас в Перми работают 1800 водителей автобусов. Из средняя зарплата от 55 до 65 тысяч рублей в месяц.

В Перми сложился дефицит водителей городских автобусов. За последний год потребность в них выросла на 15%, а общее количество вакансий составляет более 300, рассказали в мэрии. «В этом году у пермских перевозчиков возросла потребность в водителях автобусов, количество вакантных ставок оценивается в 324 единицы. Рост составляет порядка 15%», — сообщает департамент транспорта Перми в соцсетях. Сейчас в Перми работают 1800 водителей автобусов. Из средняя зарплата от 55 до 65 тысяч рублей в месяц.