20 марта 2023

В Перми не хватает водителей общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, автобус 19
Зарплата водителя автобуса в Перми от 55 до 65 тысяч рублей Фото:

В Перми сложился дефицит водителей городских автобусов. За последний год потребность в них выросла на 15%, а общее количество вакансий составляет более 300, рассказали в мэрии.

«В этом году у пермских перевозчиков возросла потребность в водителях автобусов, количество вакантных ставок оценивается в 324 единицы. Рост составляет порядка 15%», — сообщает департамент транспорта Перми в соцсетях.

Сейчас в Перми работают 1800 водителей автобусов. Из средняя зарплата от 55 до 65 тысяч рублей в месяц.

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В Перми сложился дефицит водителей городских автобусов. За последний год потребность в них выросла на 15%, а общее количество вакансий составляет более 300, рассказали в мэрии. «В этом году у пермских перевозчиков возросла потребность в водителях автобусов, количество вакантных ставок оценивается в 324 единицы. Рост составляет порядка 15%», — сообщает департамент транспорта Перми в соцсетях. Сейчас в Перми работают 1800 водителей автобусов. Из средняя зарплата от 55 до 65 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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