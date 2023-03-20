В Нижневартовске (ХМАО) разрушается фасад детского сада №47. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.
«Д/с 47, 14 мкр, разрушается фасад здания. Обрушился кирпич и теперь в стене дыра. <…> Это хорошо, что, когда падал кирпич никто не проходил там! Очевидно же, что проблема не первый год с ремонтом! Когда будут приниматься меры?» — написал анонимный автор в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте», обратившись в публикации к мэрии. Он также приложил фото.
В комментариях пользователи возмутились состоянием детского сада. «Какой ужас! Как вообще можно разрешать в таком здании держать детский сад?» — написала Елена Незабываемая. В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что жильцы 35-го дома по улице Дружбы Народов в Нижневартовске уже несколько лет наблюдают, как медленно разрушается их дом. Отваливающуюся обшивку многоэтажки сдерживает только сетка, которую натянули коммунальщики.
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