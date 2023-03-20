В ХМАО рушится фасад детского сада. Фото

21 марта 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Жители сообщили об обрушении фасада в соцсетях (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) разрушается фасад детского сада №47. Об этом сообщили в соцсетях местные жители. «Д/с 47, 14 мкр, разрушается фасад здания. Обрушился кирпич и теперь в стене дыра. <…> Это хорошо, что, когда падал кирпич никто не проходил там! Очевидно же, что проблема не первый год с ремонтом! Когда будут приниматься меры?» — написал анонимный автор в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте», обратившись в публикации к мэрии. Он также приложил фото. В комментариях пользователи возмутились состоянием детского сада. «Какой ужас! Как вообще можно разрешать в таком здании держать детский сад?» — написала Елена Незабываемая. В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жильцы 35-го дома по улице Дружбы Народов в Нижневартовске уже несколько лет наблюдают, как медленно разрушается их дом. Отваливающуюся обшивку многоэтажки сдерживает только сетка, которую натянули коммунальщики. Жители сообщили об обрушении фасада детского сада в соцсетях «ЧП [В] Нижневартовске», «ВКонтакте»

В Нижневартовске (ХМАО) разрушается фасад детского сада №47. Об этом сообщили в соцсетях местные жители. «Д/с 47, 14 мкр, разрушается фасад здания. Обрушился кирпич и теперь в стене дыра. <…> Это хорошо, что, когда падал кирпич никто не проходил там! Очевидно же, что проблема не первый год с ремонтом! Когда будут приниматься меры?» — написал анонимный автор в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте», обратившись в публикации к мэрии. Он также приложил фото. В комментариях пользователи возмутились состоянием детского сада. «Какой ужас! Как вообще можно разрешать в таком здании держать детский сад?» — написала Елена Незабываемая. В администрацию Нижневартовска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что жильцы 35-го дома по улице Дружбы Народов в Нижневартовске уже несколько лет наблюдают, как медленно разрушается их дом. Отваливающуюся обшивку многоэтажки сдерживает только сетка, которую натянули коммунальщики.