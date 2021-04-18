По словам жильцов, обшивка дома обваливается уже несколько лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жильцы 35-го дома по улице Дружбы Народов в Нижневартовске уже несколько лет наблюдают, как медленно разрушается их дом. Отваливающуюся обшивку многоэтажки сдерживает только сетка, которую натянули коммунальщики. Об этом рассказал местный житель Владимир Байков в социальных сетях.

«По адресу Дружбы Народов д. 35 обваливается обшивка дома (уже года 2-3). По тротуару со стороны дороги ходите аккуратней… УК и ЖЭУ в курсе происходящего натянули сетку, но она уже местами не держит», — написал Байков в городском сообществе «Привет, сей час Нижневартовск» во «Вконтакте».

В управляющей компании №1, у которой на балансе находится дом, корреспонденту URA.RU рассказали, что несущей конструкции дома ничего не угрожает. «На доме отходит облицовочная плитка, так как она уже старая. Несущие конструкции дома все в хорошем состоянии. На сегодня путем голосования решается вопрос о капитальном ремонте фасада», — прокомментировала агентству заместитель начальника планового отдела «УК №1» Светлана Воронкова. Капремонт дома запланирован на 2029—2031 годы, однако сейчас жильцы пытаются перенести сроки на 2022-й.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО жители новостройки полгода живут без горячей воды. Кроме того, у горожан проблема и с холодной — из крана бежит ржавая вода. Обращения к застройщику, по словам жителей, не дают никаких результатов.

Обваливается обшивка дома в Нижневартовске Владимир Байков

Сетка удерживает разрушившуюся плитку Владимир Байков