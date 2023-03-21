Президент Чехии сообщил о пересмотре отношений с КНР в Европе

22 марта 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Европу интересует дальнейшее поведение Китая на международной арене, заявил Петр Павел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Отношения европейских стран с Китаем проходят определенную ревизию, так как Европу интересует дальнейшее поведение КНР на международной арене, а также степень поддержки Китаем России в конфликте с Украиной. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в ходе визита в Германию, где он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. «Одной из важных тем переговоров в Берлине было отношение к Китаю и формирование политики в отношении к Китаю. И у нас (в Чехии — прим. URA.RU), и в Германии проходит ее ревизия. Всех немецких политиков интересовало наше отношение к КНР. Всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене, до какой меры Китай будет или не будет поддерживать Россию в конфликте с Украиной», — передает слова Павела РИА Новости. Также он отметил, что для немецкой стороны важное значение имеет экономическая политика КНР. Павел убежден в том, что в отношении Китая может и должна быть успешной только единая политика всей Европы. По его мнению, это обеспечит отношения по принципу «равный с равным». Павел также отметил готовность немецких властей к поддержке Украины и призвал сохранить это единство. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин и Си на протяжении двух дней проводили переговоры в Кремле. Они обсудили международную обстановку, конфликт на Украине и мирный план Китая. Си выразил уверенность, что ситуацию можно урегулировать только с помощью переговоров. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что КНР может использовать саммит в Москве для дальнейшей активизации попыток добиться перемирия на Украине. В Белом доме призвали китайского лидера добиться от Москвы вывода российских войск с украинской территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отношения европейских стран с Китаем проходят определенную ревизию, так как Европу интересует дальнейшее поведение КНР на международной арене, а также степень поддержки Китаем России в конфликте с Украиной. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в ходе визита в Германию, где он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. «Одной из важных тем переговоров в Берлине было отношение к Китаю и формирование политики в отношении к Китаю. И у нас (в Чехии — прим. URA.RU), и в Германии проходит ее ревизия. Всех немецких политиков интересовало наше отношение к КНР. Всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене, до какой меры Китай будет или не будет поддерживать Россию в конфликте с Украиной», — передает слова Павела РИА Новости. Также он отметил, что для немецкой стороны важное значение имеет экономическая политика КНР. Павел убежден в том, что в отношении Китая может и должна быть успешной только единая политика всей Европы. По его мнению, это обеспечит отношения по принципу «равный с равным». Павел также отметил готовность немецких властей к поддержке Украины и призвал сохранить это единство. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин и Си на протяжении двух дней проводили переговоры в Кремле. Они обсудили международную обстановку, конфликт на Украине и мирный план Китая. Си выразил уверенность, что ситуацию можно урегулировать только с помощью переговоров. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что КНР может использовать саммит в Москве для дальнейшей активизации попыток добиться перемирия на Украине. В Белом доме призвали китайского лидера добиться от Москвы вывода российских войск с украинской территории.