В МИД РФ рассказали о сигнале России и Китая в адрес США

Пункты совместного заявления президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина по итогам встречи 21 марта, касающиеся недопустимости ядерной войны, являются сигналом для США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«В документах, подписанных по итогам этого визита, содержится важнейшая констатация… о недопустимости ядерной войны, в том числе, касающаяся недопустимости размещения ядерного оружия за пределами национальной территории. Это прямой сигнал, обращенный к США», — заявил Рябков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Россия и Китай идут по пути деэскалации и стабилизации обстановки. Рябков подчеркнул также, что две страны намерены вернуться к диалогу с конфликтующей стороной.
Днем ранее, 21 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявил, что страна отправит Украине снаряды с обедненным ураном, передает «Федеральное агентство новостей». Такие снаряды токсичны, они негативно влияют на здоровье человека. Военный эксперт Константин Сивков заявил, что применение таких снарядов может вызвать онкологические заболевания.
В начале марта лава МИД Эстонии Урмас Рейнсал предложил отправить Украине ядерное оружие. Однако он отметил, что такая военная помощь невозможна на данный момент из-за правил НАТО.
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