Депутат из ХМАО устроил обыск в думе из-за пропавшей кофемашины. Фото

22 марта 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Полиция провела обыск в думе Урая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Урае депутат городской думы Леонард Насибуллин устроил в здании обыск из-за пропажи кофемашины. Насибуллин сообщил, что не нашел ее в кабинете вице-спикера Рустама Миникаева и заявил об этом в полицию. «В думе Урая проходят обыски, приехала полиция. Я написал заявление о пропаже кофемашины, которую депутатам подарила спикер предыдущего созыва Галина Александрова. Сегодня утром я выяснил, что аппарат исчез из кабинета Миникаева, и никто, в том числе сам вице-спикер, не смог мне пояснить, куда делась пропажа», — сообщил Насибуллин. Источник URA.RU в силовых структурах округа уточнил, что аппарат нашелся в другом кабинете. Позже об этом же сообщил и сам заявитель. «Кофемашину обнаружили в кабинете юриста аппарата думы. Обыск завершился, полицейские покинули здание», — отметил Насибуллин. Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин раскритиковал решение мэрии сократить расходы на финансирование сертификатов ПФДО. По мнению депутата, решение может вызвать деградацию в образовательной сфере. Полицейские обыскали кабинеты думы Урая Фото: читатель URA.RU

В Урае депутат городской думы Леонард Насибуллин устроил в здании обыск из-за пропажи кофемашины. Насибуллин сообщил, что не нашел ее в кабинете вице-спикера Рустама Миникаева и заявил об этом в полицию. «В думе Урая проходят обыски, приехала полиция. Я написал заявление о пропаже кофемашины, которую депутатам подарила спикер предыдущего созыва Галина Александрова. Сегодня утром я выяснил, что аппарат исчез из кабинета Миникаева, и никто, в том числе сам вице-спикер, не смог мне пояснить, куда делась пропажа», — сообщил Насибуллин. Источник URA.RU в силовых структурах округа уточнил, что аппарат нашелся в другом кабинете. Позже об этом же сообщил и сам заявитель. «Кофемашину обнаружили в кабинете юриста аппарата думы. Обыск завершился, полицейские покинули здание», — отметил Насибуллин. Ранее URA.RU писало о том, что Насибуллин раскритиковал решение мэрии сократить расходы на финансирование сертификатов ПФДО. По мнению депутата, решение может вызвать деградацию в образовательной сфере.