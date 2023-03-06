Депутат из ХМАО обвинил мэрию в экономии на детях

Депутат из ХМАО пожаловался на мэрию Урая в прокуратуру из-за сокращения финансирования ПФДО

07 марта 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Депутат Насибуллин пожаловался в прокуратуру на мэрию Урая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат думы Урая Леонард Насибуллин раскритиковал решение мэрии сократить расходы на финансирование сертификатов дополнительного образования (ПФДО). Депутат сообщил корреспонденту URA.RU, что решение чиновников может вызвать деградацию в образовательной сфере, и обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность действий властей. «Возмущает, что урайские чиновники не согласовали вопрос значительного сокращения стоимости сертификатов ПФДО почти вдвое с думой города. Я написал жалобу на действия властей в прокуратуру Урая и попросил провести проверку законности вынесения этого решения. Такое сокращение может привести к деградации дополнительного образования города», — заявил Насибуллин. По словам депутата, в 2022 году номинал сертификата ПФДО в Урае составлял порядка 28 тысяч рублей. «В 2023 году это 15 669 рублей. Их не хватит, чтобы оплатить всю программу обучения на одного ребенка. Остальное должны будут доплачивать родители. При этом администрации впервые за несколько лет пришлось выделить дополнительное финансирование по муниципальному заказу для „Центра молодежи и дополнительного образования“, что повлекло за собой новые расходы для городского бюджета», — сообщил Насибуллин. Вице-мэр Урая по социальной политике Елена Подбуцкая в телефонном разговоре с журналистом агентства подтвердила, что номиналы сертификатов действительно уменьшили. «У нас в городе изменились определенные обстоятельства, правила, нормативные документы», — сообщила Подбуцкая. О каких именно обстоятельствах идет речь, вице-мэр уточнять отказалась. Ранее URA.RU сообщало о том, как Насибуллин рассекретил схему согласования кандидатов на выборах. По его словам, «Коммунисты России» консультируются с департаментом внутренней политики ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин раскритиковал решение мэрии сократить расходы на финансирование сертификатов дополнительного образования (ПФДО). Депутат сообщил корреспонденту URA.RU, что решение чиновников может вызвать деградацию в образовательной сфере, и обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность действий властей. «Возмущает, что урайские чиновники не согласовали вопрос значительного сокращения стоимости сертификатов ПФДО почти вдвое с думой города. Я написал жалобу на действия властей в прокуратуру Урая и попросил провести проверку законности вынесения этого решения. Такое сокращение может привести к деградации дополнительного образования города», — заявил Насибуллин. По словам депутата, в 2022 году номинал сертификата ПФДО в Урае составлял порядка 28 тысяч рублей. «В 2023 году это 15 669 рублей. Их не хватит, чтобы оплатить всю программу обучения на одного ребенка. Остальное должны будут доплачивать родители. При этом администрации впервые за несколько лет пришлось выделить дополнительное финансирование по муниципальному заказу для „Центра молодежи и дополнительного образования“, что повлекло за собой новые расходы для городского бюджета», — сообщил Насибуллин. Вице-мэр Урая по социальной политике Елена Подбуцкая в телефонном разговоре с журналистом агентства подтвердила, что номиналы сертификатов действительно уменьшили. «У нас в городе изменились определенные обстоятельства, правила, нормативные документы», — сообщила Подбуцкая. О каких именно обстоятельствах идет речь, вице-мэр уточнять отказалась. Ранее URA.RU сообщало о том, как Насибуллин рассекретил схему согласования кандидатов на выборах. По его словам, «Коммунисты России» консультируются с департаментом внутренней политики ХМАО.