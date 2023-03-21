На трассе М-5 «Урал» в Каслинском районе (Челябинская область) Toyota залетела под КАМАЗ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в аварии пострадали пассажиры легковушки.
«Авария произошла на территории Каслинского района. Водитель Toyota совершил столкновение с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора грузовым автомобилем КАМАЗ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что оба автомобиля двигались со стороны Екатеринбурга. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее в 15 километрах от Челябинска на трассе перевернулась фура. На место аварии был выслан наряд ДПС.
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