21 марта 2023

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом легковушка залетела под КАМАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
В аварии пострадали двое пассажиров легковушки Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Каслинском районе (Челябинская область) Toyota залетела под КАМАЗ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в аварии пострадали пассажиры легковушки.

«Авария произошла на территории Каслинского района. Водитель Toyota совершил столкновение с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора грузовым автомобилем КАМАЗ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что оба автомобиля двигались со стороны Екатеринбурга. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в 15 километрах от Челябинска на трассе перевернулась фура. На место аварии был выслан наряд ДПС.

Фото:
Фото:

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На трассе М-5 «Урал» в Каслинском районе (Челябинская область) Toyota залетела под КАМАЗ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в аварии пострадали пассажиры легковушки. «Авария произошла на территории Каслинского района. Водитель Toyota совершил столкновение с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора грузовым автомобилем КАМАЗ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что оба автомобиля двигались со стороны Екатеринбурга. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Ранее в 15 километрах от Челябинска на трассе перевернулась фура. На место аварии был выслан наряд ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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