В Челябинскую область прибыли экстрасенсы, к ним направилась полиция. Фото

В Миассе снимают очередной выпуск «Битвы экстрасенсов»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Миассе идут съемки проекта о парапсихологах
В Миассе идут съемки проекта о парапсихологах Фото:

В Миассе (Челябинская область) на одной из улиц поселка Восточный начались съемки популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». На месте, где работает команда проекта, присутствует большое количество местных жителей и сотрудников полиции.

«На месте много зевак и даже дежурит полиция, которая напоминает про комендантский час в России, а также о том, что несовершеннолетним тут не место. Чему будет посвящен выпуск, который снимают в нашем городе, пока неизвестно», — сообщает telegram-канал «Миасский пломбир».

Кто именно из экстрасенсов приехал в Миасс, не уточняется. Выпуск выйдет в эфир канала ТНТ в конце лета или в начале осени.

Как сообщало URA.RU ранее, в феврале 2025 года Челябинск собиралась посетить экстрасенс, ведьма, финалистка шоу «Битва экстрасенсов. 15 сезон» Татьяна Ларина. Женщина считает себя сильнейшим экстрасенсом Санкт-Петербурга по работе со страхами и фобиями.

На месте съемок дежурят сотрудники правоохранительных органов
На месте съемок дежурят сотрудники правоохранительных органов
Фото:
Чтобы посмотреть, как работают телевизионщики, пришло много людей
Чтобы посмотреть, как работают телевизионщики, пришло много людей
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В Миассе (Челябинская область) на одной из улиц поселка Восточный начались съемки популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». На месте, где работает команда проекта, присутствует большое количество местных жителей и сотрудников полиции. «На месте много зевак и даже дежурит полиция, которая напоминает про комендантский час в России, а также о том, что несовершеннолетним тут не место. Чему будет посвящен выпуск, который снимают в нашем городе, пока неизвестно», — сообщает telegram-канал «Миасский пломбир». Кто именно из экстрасенсов приехал в Миасс, не уточняется. Выпуск выйдет в эфир канала ТНТ в конце лета или в начале осени. Как сообщало URA.RU ранее, в феврале 2025 года Челябинск собиралась посетить экстрасенс, ведьма, финалистка шоу «Битва экстрасенсов. 15 сезон» Татьяна Ларина. Женщина считает себя сильнейшим экстрасенсом Санкт-Петербурга по работе со страхами и фобиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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