В Миассе (Челябинская область) на одной из улиц поселка Восточный начались съемки популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». На месте, где работает команда проекта, присутствует большое количество местных жителей и сотрудников полиции.
«На месте много зевак и даже дежурит полиция, которая напоминает про комендантский час в России, а также о том, что несовершеннолетним тут не место. Чему будет посвящен выпуск, который снимают в нашем городе, пока неизвестно», — сообщает telegram-канал «Миасский пломбир».
Кто именно из экстрасенсов приехал в Миасс, не уточняется. Выпуск выйдет в эфир канала ТНТ в конце лета или в начале осени.
Как сообщало URA.RU ранее, в феврале 2025 года Челябинск собиралась посетить экстрасенс, ведьма, финалистка шоу «Битва экстрасенсов. 15 сезон» Татьяна Ларина. Женщина считает себя сильнейшим экстрасенсом Санкт-Петербурга по работе со страхами и фобиями.
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