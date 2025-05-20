В Челябинске обрушилось аварийное общежитие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура начала проверку по факту обрушения
Прокуратура начала проверку по факту обрушения Фото:

В Челябинске в аварийном общежитии по улице Челябинского рабочего обрушились стена и часть потолка между этажами. Жильцы, среди которых есть дети и пожилые люди, утверждают, что здание находится в аварийном состоянии. Однако расселение обещают только через год. После инцидента прокуратура Ленинского района организовала проверку.

«В половине десятого,18 мая, просто упала стена между ванной и туалетом, и перекрытие между вторым и третьим этажами. Этот дом аварийный с 2018 года», — сообщила дочь одной из жительниц дома, передает издание «74.ру». По ее словам, только после судов удалось назначить срок расселения на 2026 год.

Как пишет издание, в 150-комнатном общежитии уже более года нет газа и горячей воды, а отопление включают только после многочисленных жалоб. Стены поражены грибком, потолки осыпаются, а в некоторых комнатах разрушается пол.

Прокуратура Ленинского района Челябинска начала проверку по факту обрушения. Как сообщили в ведомстве, дом был признан аварийным еще в 2019 году, но срок его расселения запланирован только на 2027 год.

В мэрии Челябинска заявили, что жильцам аварийного дома предоставят квартиры маневренного фонда. Там люди смогут временно разместиться до момента окончательного расселения. В настоящее время рассматривается возможность переселения жильцов в текущем году.

Вход в комнату, где обрушилась стена, перекрыли
Вход в комнату, где обрушилась стена, перекрыли
Фото:

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В Челябинске в аварийном общежитии по улице Челябинского рабочего обрушились стена и часть потолка между этажами. Жильцы, среди которых есть дети и пожилые люди, утверждают, что здание находится в аварийном состоянии. Однако расселение обещают только через год. После инцидента прокуратура Ленинского района организовала проверку. «В половине десятого,18 мая, просто упала стена между ванной и туалетом, и перекрытие между вторым и третьим этажами. Этот дом аварийный с 2018 года», — сообщила дочь одной из жительниц дома, передает издание «74.ру». По ее словам, только после судов удалось назначить срок расселения на 2026 год. Как пишет издание, в 150-комнатном общежитии уже более года нет газа и горячей воды, а отопление включают только после многочисленных жалоб. Стены поражены грибком, потолки осыпаются, а в некоторых комнатах разрушается пол. Прокуратура Ленинского района Челябинска начала проверку по факту обрушения. Как сообщили в ведомстве, дом был признан аварийным еще в 2019 году, но срок его расселения запланирован только на 2027 год. В мэрии Челябинска заявили, что жильцам аварийного дома предоставят квартиры маневренного фонда. Там люди смогут временно разместиться до момента окончательного расселения. В настоящее время рассматривается возможность переселения жильцов в текущем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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