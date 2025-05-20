В Челябинске в аварийном общежитии по улице Челябинского рабочего обрушились стена и часть потолка между этажами. Жильцы, среди которых есть дети и пожилые люди, утверждают, что здание находится в аварийном состоянии. Однако расселение обещают только через год. После инцидента прокуратура Ленинского района организовала проверку.
«В половине десятого,18 мая, просто упала стена между ванной и туалетом, и перекрытие между вторым и третьим этажами. Этот дом аварийный с 2018 года», — сообщила дочь одной из жительниц дома, передает издание «74.ру». По ее словам, только после судов удалось назначить срок расселения на 2026 год.
Как пишет издание, в 150-комнатном общежитии уже более года нет газа и горячей воды, а отопление включают только после многочисленных жалоб. Стены поражены грибком, потолки осыпаются, а в некоторых комнатах разрушается пол.
Прокуратура Ленинского района Челябинска начала проверку по факту обрушения. Как сообщили в ведомстве, дом был признан аварийным еще в 2019 году, но срок его расселения запланирован только на 2027 год.
В мэрии Челябинска заявили, что жильцам аварийного дома предоставят квартиры маневренного фонда. Там люди смогут временно разместиться до момента окончательного расселения. В настоящее время рассматривается возможность переселения жильцов в текущем году.
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