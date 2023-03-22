Мэр из ХМАО связался с военнослужащими земляками, находящимися в зоне СВО

23 марта 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Буренков связался с военнослужащими земляками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков созвонился с военнослужащими земляками, находящимися в зоне СВО. Бойцы передали слова благодарности жителям района, оказывающим финансовую и иную поддержку. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня удалось дозвониться до нескольких наших бойцов, чьи подразделения уже дислоцируются в зоне СВО. Всем жителям Советского района, оказавшим финансовую поддержку в рамках акции „Наш солдат“ и участвующим в изготовлении тактического и иного снаряжения, а также формировании гуманитарных грузов, ребята передают слова благодарности», — говорится в сообщении. Буренков также поделился, что созвонился с добровольцами, которые отправились в учебный центр Минобороны РФ 14 марта для прохождения подготовки и боевого слаживания. Бойцы рассказали, что обстановка в воинской части нормальная, все необходимое им выдали, кормят хорошо, быт организован, настроение приподнятое. Ранее URA.RU сообщало, что глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков провел встречу с военнослужащими, которые прибыли в отпуск. В ходе встречи обсудили текущую обстановку в воинской части, поговорили об уровне учебной подготовки, состоянии здоровья военнослужащих и их бытовых условиях.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков созвонился с военнослужащими земляками, находящимися в зоне СВО. Бойцы передали слова благодарности жителям района, оказывающим финансовую и иную поддержку. Об этом мэр рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня удалось дозвониться до нескольких наших бойцов, чьи подразделения уже дислоцируются в зоне СВО. Всем жителям Советского района, оказавшим финансовую поддержку в рамках акции „Наш солдат“ и участвующим в изготовлении тактического и иного снаряжения, а также формировании гуманитарных грузов, ребята передают слова благодарности», — говорится в сообщении. Буренков также поделился, что созвонился с добровольцами, которые отправились в учебный центр Минобороны РФ 14 марта для прохождения подготовки и боевого слаживания. Бойцы рассказали, что обстановка в воинской части нормальная, все необходимое им выдали, кормят хорошо, быт организован, настроение приподнятое. Ранее URA.RU сообщало, что глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков провел встречу с военнослужащими, которые прибыли в отпуск. В ходе встречи обсудили текущую обстановку в воинской части, поговорили об уровне учебной подготовки, состоянии здоровья военнослужащих и их бытовых условиях.