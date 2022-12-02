Мэр из ХМАО встретился с участниками СВО, прибывшими в отпуск

03 декабря 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Евгений Буренков передал благодарность от солдат за поддержку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков провел встречу с военнослужащими, которые прибыли в отпуск. Об этом он рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня пообщался с нашими военнослужащими, которые прибыли в кратковременный отпуск. В ходе встречи обсудили текущую обстановку в воинской части, поговорили об уровне учебной подготовки, состоянии здоровья военнослужащих и их бытовых условиях», — говорится в новости. Евгений Буренков передал огромную благодарность всем жителям Советского района за помощь и участие в акции «Наш солдат». Все средства, собранные в рамках акции «Наш солдат», направляются на обеспечение наших ребят снаряжением, необходимым для несения службы в полевых условиях в зоне СВО. Он так же отметил, что продолжается поддержка югорских военнослужащих и формируется очередной сборный груз для доставки в воинские части. Ранее URA.RU сообщало, что глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков проводил добровольцев из Советского и Югорска в учебные центры. Он обменялся номерами телефонов с земляками и отметил, что внимательно следит за ситуацией в воинских частях.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков провел встречу с военнослужащими, которые прибыли в отпуск. Об этом он рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня пообщался с нашими военнослужащими, которые прибыли в кратковременный отпуск. В ходе встречи обсудили текущую обстановку в воинской части, поговорили об уровне учебной подготовки, состоянии здоровья военнослужащих и их бытовых условиях», — говорится в новости. Евгений Буренков передал огромную благодарность всем жителям Советского района за помощь и участие в акции «Наш солдат». Все средства, собранные в рамках акции «Наш солдат», направляются на обеспечение наших ребят снаряжением, необходимым для несения службы в полевых условиях в зоне СВО. Он так же отметил, что продолжается поддержка югорских военнослужащих и формируется очередной сборный груз для доставки в воинские части. Ранее URA.RU сообщало, что глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков проводил добровольцев из Советского и Югорска в учебные центры. Он обменялся номерами телефонов с земляками и отметил, что внимательно следит за ситуацией в воинских частях.