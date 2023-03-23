Пермяки избили двух незнакомцев и потребовали у них 300 тысяч рублей

Одного из нападавших суд приговорил к двум годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Перми напали на двух незнакомцев в лесополосе около Верхнекурьинского кладбища. Одного из нападавших суд приговорил к двум годам колонии общего режима, сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми.

«Подсудимые решили совершить нападение в целях хищения имущества, заранее распределив преступные роли. Реализуя задуманное, они избили мужчин. Чтобы запугать пострадавших, преступники представились сотрудниками правоохранительных органов, что не соответствует действительности. Позже они потребовали у пострадавших 300 тысяч рублей и пригрозили привлечением к уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков», — говорится в документе.

Суд не установил обстоятельств, отягчающих наказание одного из подсудимых. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Ранее URA.RU писало, что на территории Перми банда спортсменов нападала на граждан с целью грабежа, притворяясь полицейскими. Виновные, являясь кандидатами в мастера спорта по различным видам единоборств, нуждались в деньгах из-за отсутствия постоянного и законного источника дохода.