23 марта 2023

В ГИБДД Перми рассказали о водителе «Газели», которая провалилась под землю. Фото

ГИБДД: в ДТП с провалившейся под землю «Газелью» в Перми пострадавших нет
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Выездная пресс-конференция главы города Вадима Шувалова по ремонту дорог. Сургут, яма, асфальт, ремонт дороги, конус
В результате ДТП никто не пострадал Фото:

В Госавтоинспекции Пермского края рассказали подробности ДТП с провалившейся под землю «Газели». Когда авто проваливалось в образовавшийся на дороге провал, водитель успел покинуть транспортное средство, сообщает ГИБДД в своем telegram-канале.

«По предварительной информации, в 10.50 по улице Подлесной, со стороны Гатчинской в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль „Газель“ под управлением водителя 1997 года рождения. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов, машина попала в провал, образовавшийся в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части. Водитель успел покинуть транспортное средство», — сообщает ГИБДД.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ранее очевидцы сообщали, что микроавтобус провалился в образовавшуюся под ним яму на дороге. «Газель» практически полностью ушла под землю.

Микроавтобус почти полностью провалился под землю

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В Госавтоинспекции Пермского края рассказали подробности ДТП с провалившейся под землю «Газели». Когда авто проваливалось в образовавшийся на дороге провал, водитель успел покинуть транспортное средство, сообщает ГИБДД в своем telegram-канале. «По предварительной информации, в 10.50 по улице Подлесной, со стороны Гатчинской в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль „Газель“ под управлением водителя 1997 года рождения. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов, машина попала в провал, образовавшийся в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части. Водитель успел покинуть транспортное средство», — сообщает ГИБДД. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ранее очевидцы сообщали, что микроавтобус провалился в образовавшуюся под ним яму на дороге. «Газель» практически полностью ушла под землю.
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