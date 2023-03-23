В Госавтоинспекции Пермского края рассказали подробности ДТП с провалившейся под землю «Газели». Когда авто проваливалось в образовавшийся на дороге провал, водитель успел покинуть транспортное средство, сообщает ГИБДД в своем telegram-канале.
«По предварительной информации, в 10.50 по улице Подлесной, со стороны Гатчинской в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль „Газель“ под управлением водителя 1997 года рождения. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов, машина попала в провал, образовавшийся в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части. Водитель успел покинуть транспортное средство», — сообщает ГИБДД.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ранее очевидцы сообщали, что микроавтобус провалился в образовавшуюся под ним яму на дороге. «Газель» практически полностью ушла под землю.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.