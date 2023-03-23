В ГИБДД Перми рассказали о водителе «Газели», которая провалилась под землю. Фото

ГИБДД: в ДТП с провалившейся под землю «Газелью» в Перми пострадавших нет

24 марта 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В результате ДТП никто не пострадал Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Госавтоинспекции Пермского края рассказали подробности ДТП с провалившейся под землю «Газели». Когда авто проваливалось в образовавшийся на дороге провал, водитель успел покинуть транспортное средство, сообщает ГИБДД в своем telegram-канале. «По предварительной информации, в 10.50 по улице Подлесной, со стороны Гатчинской в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль „Газель“ под управлением водителя 1997 года рождения. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов, машина попала в провал, образовавшийся в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части. Водитель успел покинуть транспортное средство», — сообщает ГИБДД. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ранее очевидцы сообщали, что микроавтобус провалился в образовавшуюся под ним яму на дороге. «Газель» практически полностью ушла под землю. Микроавтобус почти полностью провалился под землю «ЧП Пермь» в Telegram

В Госавтоинспекции Пермского края рассказали подробности ДТП с провалившейся под землю «Газели». Когда авто проваливалось в образовавшийся на дороге провал, водитель успел покинуть транспортное средство, сообщает ГИБДД в своем telegram-канале. «По предварительной информации, в 10.50 по улице Подлесной, со стороны Гатчинской в направлении шоссе Космонавтов, двигался автомобиль „Газель“ под управлением водителя 1997 года рождения. В районе дома 120 по шоссе Космонавтов, машина попала в провал, образовавшийся в результате обрушения асфальто-бетонного покрытия проезжей части. Водитель успел покинуть транспортное средство», — сообщает ГИБДД. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Ранее очевидцы сообщали, что микроавтобус провалился в образовавшуюся под ним яму на дороге. «Газель» практически полностью ушла под землю.