Заключенный засудил пермскую колонию за условия содержания

24 марта 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Заключенный жаловался в том числе и на питание Фото: Анна Майорова © URA.RU Заключенный в пермской колонию подал в суд на руководство из-за ненадлежащие условия содержания. Ленинский районный суд Перми встал на сторону истца, признал действия исправительного учреждения незаконными и постановил выплатить заключенному компенсацию, говорится в решении на сайте суда. «Суд решил: признать незаконными действия ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю выразившиеся в нарушении условий содержания истца. Взыскать с РФ за счет средств Казны РФ в пользу истца компенсацию за нарушения условий содержания», — говорится в решении. Среди претензий истец указал, что руководство колонии не принимало мер по обеспечению заключенных горячим водоснабжением, не было должного санитарного лечения, заключенного лишали права на доступ к просмотру телевизора, не соблюдалась норма по питанию и др. Истец потребовал взыскать с руководства колонии более 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования только частично.

Заключенный в пермской колонию подал в суд на руководство из-за ненадлежащие условия содержания. Ленинский районный суд Перми встал на сторону истца, признал действия исправительного учреждения незаконными и постановил выплатить заключенному компенсацию, говорится в решении на сайте суда. «Суд решил: признать незаконными действия ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю выразившиеся в нарушении условий содержания истца. Взыскать с РФ за счет средств Казны РФ в пользу истца компенсацию за нарушения условий содержания», — говорится в решении. Среди претензий истец указал, что руководство колонии не принимало мер по обеспечению заключенных горячим водоснабжением, не было должного санитарного лечения, заключенного лишали права на доступ к просмотру телевизора, не соблюдалась норма по питанию и др. Истец потребовал взыскать с руководства колонии более 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования только частично.