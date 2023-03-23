23 марта 2023

Заключенный засудил пермскую колонию за условия содержания

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, тюрьма, исправительная колония, ИК, тюремная столовая, прием пищи, место заключения, еда, зэки, обед, кусок хлеба
Заключенный жаловался в том числе и на питание Фото:

Заключенный в пермской колонию подал в суд на руководство из-за ненадлежащие условия содержания. Ленинский районный суд Перми встал на сторону истца, признал действия исправительного учреждения незаконными и постановил выплатить заключенному компенсацию, говорится в решении на сайте суда.

«Суд решил: признать незаконными действия ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю выразившиеся в нарушении условий содержания истца. Взыскать с РФ за счет средств Казны РФ в пользу истца компенсацию за нарушения условий содержания», — говорится в решении.

Среди претензий истец указал, что руководство колонии не принимало мер по обеспечению заключенных горячим водоснабжением, не было должного санитарного лечения, заключенного лишали права на доступ к просмотру телевизора, не соблюдалась норма по питанию и др. Истец потребовал взыскать с руководства колонии более 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования только частично.

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Заключенный в пермской колонию подал в суд на руководство из-за ненадлежащие условия содержания. Ленинский районный суд Перми встал на сторону истца, признал действия исправительного учреждения незаконными и постановил выплатить заключенному компенсацию, говорится в решении на сайте суда. «Суд решил: признать незаконными действия ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю выразившиеся в нарушении условий содержания истца. Взыскать с РФ за счет средств Казны РФ в пользу истца компенсацию за нарушения условий содержания», — говорится в решении. Среди претензий истец указал, что руководство колонии не принимало мер по обеспечению заключенных горячим водоснабжением, не было должного санитарного лечения, заключенного лишали права на доступ к просмотру телевизора, не соблюдалась норма по питанию и др. Истец потребовал взыскать с руководства колонии более 700 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования только частично.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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