Сброшенный снег мешал жильцам попасть домой (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители поселка Ныроб (на севере Пермского края), вынужденные ползком проникать в дом, пожаловались на действия управляющей компании, которая провела очистку крыши от снега, но при этом завалила выход из подъезда в многоквартирном доме. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Евгения Собянина.

«Там [в подъезде дома] проживают люди от 60 лет и старше. И таких в подъезде, как и во многих других, около 80%. Они вынуждены попадать домой ползком, в прямом смысле этого слова, на четвереньках. И не дай Бог скорая или еще страшнее — возгорание, что делать будем?!» — сообщение было опубликовано в группе «Подслушано Ныроб» в соцсети «ВКонтакте».

В беседе с корреспондентом URA.RU Евгения Собянина отметила, что через два дня после публикации поста вход в подъезд был очищен от снега. Но с крыши его так до конца и не убрали. «Он все еще свисает и падает, погода делает работу за управляющую компанию», — пожаловалась пермячка.

URA.RU направило письменный запрос в УК «Ныроб-благоустройство», которая отвечает за обслуживание дома. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее в прикамской столице погибла пенсионерка, на которую упал лед с крыши дома. Трагедия произошла 24 марта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. URA.RU также сообщало, что в Соликамске упавший с крыши жилого дома лед повредил автомобиль, стоявший рядом. По словам очевидцев, в результате случившегося никто не пострадал.

Чтобы пройти в подъезд, жителям пришлось соорудить ступени в снежном завале Фото: VK «Подслушано Ныроб»