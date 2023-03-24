24 марта 2023
23 марта 2023

Пермяки ползком пробирались в подъезд из-за сброшенного с крыши снега. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Излучинск. Нижневартовский район, сугроб, машина в снегу
Сброшенный снег мешал жильцам попасть домой (архивное фото) Фото:

Жители поселка Ныроб (на севере Пермского края), вынужденные ползком проникать в дом, пожаловались на действия управляющей компании, которая провела очистку крыши от снега, но при этом завалила выход из подъезда в многоквартирном доме. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Евгения Собянина.

«Там [в подъезде дома] проживают люди от 60 лет и старше. И таких в подъезде, как и во многих других, около 80%. Они вынуждены попадать домой ползком, в прямом смысле этого слова, на четвереньках. И не дай Бог скорая или еще страшнее — возгорание, что делать будем?!» — сообщение было опубликовано в группе «Подслушано Ныроб» в соцсети «ВКонтакте».

В беседе с корреспондентом URA.RU Евгения Собянина отметила, что через два дня после публикации поста вход в подъезд был очищен от снега. Но с крыши его так до конца и не убрали. «Он все еще свисает и падает, погода делает работу за управляющую компанию», — пожаловалась пермячка.

URA.RU направило письменный запрос в УК «Ныроб-благоустройство», которая отвечает за обслуживание дома. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее в прикамской столице погибла пенсионерка, на которую упал лед с крыши дома. Трагедия произошла 24 марта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. URA.RU также сообщало, что в Соликамске упавший с крыши жилого дома лед повредил автомобиль, стоявший рядом. По словам очевидцев, в результате случившегося никто не пострадал.

Чтобы пройти в подъезд, жителям пришлось соорудить ступени в снежном завале
Фото:
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Жители поселка Ныроб (на севере Пермского края), вынужденные ползком проникать в дом, пожаловались на действия управляющей компании, которая провела очистку крыши от снега, но при этом завалила выход из подъезда в многоквартирном доме. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Евгения Собянина. «Там [в подъезде дома] проживают люди от 60 лет и старше. И таких в подъезде, как и во многих других, около 80%. Они вынуждены попадать домой ползком, в прямом смысле этого слова, на четвереньках. И не дай Бог скорая или еще страшнее — возгорание, что делать будем?!» — сообщение было опубликовано в группе «Подслушано Ныроб» в соцсети «ВКонтакте». В беседе с корреспондентом URA.RU Евгения Собянина отметила, что через два дня после публикации поста вход в подъезд был очищен от снега. Но с крыши его так до конца и не убрали. «Он все еще свисает и падает, погода делает работу за управляющую компанию», — пожаловалась пермячка. URA.RU направило письменный запрос в УК «Ныроб-благоустройство», которая отвечает за обслуживание дома. На момент публикации ответ получен не был. Ранее в прикамской столице погибла пенсионерка, на которую упал лед с крыши дома. Трагедия произошла 24 марта. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. URA.RU также сообщало, что в Соликамске упавший с крыши жилого дома лед повредил автомобиль, стоявший рядом. По словам очевидцев, в результате случившегося никто не пострадал.
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