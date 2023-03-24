Пермский губернатор поблагодарил работников культуры за их труд

25 марта 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил вклад работников культуры в развитие Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил работников культуры с праздником и поблагодарил их за труд. Поздравление опубликовано на официальном сайте правительства Пермского края. «Вы сохраняете богатое культурное наследие региона, создаете новые творения. Спасибо вам за труд, сохранение нашей культуры и истории, раскрытие талантов пермяков. Я желаю вам новых идей и реализации всех планов», — написано на сайте. Также губернатор рассказал о помощи в создании современной культурной инфраструктуры. «Преображаем учреждения культуры, открываем новые кинозалы и концертные залы, оказываем поддержку театрам и музеям. В Пермском крае снимается все больше новых фильмов и сериалов», — отмечает Махонин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил работников культуры с праздником и поблагодарил их за труд. Поздравление опубликовано на официальном сайте правительства Пермского края. «Вы сохраняете богатое культурное наследие региона, создаете новые творения. Спасибо вам за труд, сохранение нашей культуры и истории, раскрытие талантов пермяков. Я желаю вам новых идей и реализации всех планов», — написано на сайте. Также губернатор рассказал о помощи в создании современной культурной инфраструктуры. «Преображаем учреждения культуры, открываем новые кинозалы и концертные залы, оказываем поддержку театрам и музеям. В Пермском крае снимается все больше новых фильмов и сериалов», — отмечает Махонин.