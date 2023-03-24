24 марта 2023

Пермский губернатор поблагодарил работников культуры за их труд

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отметил вклад работников культуры в развитие Пермского края Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил работников культуры с праздником и поблагодарил их за труд. Поздравление опубликовано на официальном сайте правительства Пермского края.

«Вы сохраняете богатое культурное наследие региона, создаете новые творения. Спасибо вам за труд, сохранение нашей культуры и истории, раскрытие талантов пермяков. Я желаю вам новых идей и реализации всех планов», — написано на сайте.

Также губернатор рассказал о помощи в создании современной культурной инфраструктуры. «Преображаем учреждения культуры, открываем новые кинозалы и концертные залы, оказываем поддержку театрам и музеям. В Пермском крае снимается все больше новых фильмов и сериалов», — отмечает Махонин.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил работников культуры с праздником и поблагодарил их за труд. Поздравление опубликовано на официальном сайте правительства Пермского края. «Вы сохраняете богатое культурное наследие региона, создаете новые творения. Спасибо вам за труд, сохранение нашей культуры и истории, раскрытие талантов пермяков. Я желаю вам новых идей и реализации всех планов», — написано на сайте. Также губернатор рассказал о помощи в создании современной культурной инфраструктуры. «Преображаем учреждения культуры, открываем новые кинозалы и концертные залы, оказываем поддержку театрам и музеям. В Пермском крае снимается все больше новых фильмов и сериалов», — отмечает Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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