В пермском округе закрыли две ледовые переправы

Переправы закрыли в Соликамске
В Соликамском городском округе (Пермский край) закрыли две ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Закрыты переправы в Соликамске. Движение запрещено через протоку Боровая воложка в п. Усть-Боровая и через реку Кама в п. Нижний-Склад», — сообщается в ведомстве.
Также в Гайнском муниципальном округе снизили максимальную допустимую нагрузку на ледовую переправу — с 35 до 20 тонн. МЧС просят водителей пользоваться только официальными ледовыми переправами и соблюдать правила безопасности при выезде на лед.
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