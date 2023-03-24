В пермском округе закрыли две ледовые переправы

25 марта 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Переправы закрыли в Соликамске Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Соликамском городском округе (Пермский край) закрыли две ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Закрыты переправы в Соликамске. Движение запрещено через протоку Боровая воложка в п. Усть-Боровая и через реку Кама в п. Нижний-Склад», — сообщается в ведомстве. Также в Гайнском муниципальном округе снизили максимальную допустимую нагрузку на ледовую переправу — с 35 до 20 тонн. МЧС просят водителей пользоваться только официальными ледовыми переправами и соблюдать правила безопасности при выезде на лед.

В Соликамском городском округе (Пермский край) закрыли две ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Закрыты переправы в Соликамске. Движение запрещено через протоку Боровая воложка в п. Усть-Боровая и через реку Кама в п. Нижний-Склад», — сообщается в ведомстве. Также в Гайнском муниципальном округе снизили максимальную допустимую нагрузку на ледовую переправу — с 35 до 20 тонн. МЧС просят водителей пользоваться только официальными ледовыми переправами и соблюдать правила безопасности при выезде на лед.