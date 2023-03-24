24 марта 2023

В пермском округе закрыли две ледовые переправы

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, река кама, коммунальный мост
Переправы закрыли в Соликамске Фото:

В Соликамском городском округе (Пермский край) закрыли две ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Закрыты переправы в Соликамске. Движение запрещено через протоку Боровая воложка в п. Усть-Боровая и через реку Кама в п. Нижний-Склад», — сообщается в ведомстве.

Также в Гайнском муниципальном округе снизили максимальную допустимую нагрузку на ледовую переправу — с 35 до 20 тонн. МЧС просят водителей пользоваться только официальными ледовыми переправами и соблюдать правила безопасности при выезде на лед.

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В Соликамском городском округе (Пермский край) закрыли две ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Закрыты переправы в Соликамске. Движение запрещено через протоку Боровая воложка в п. Усть-Боровая и через реку Кама в п. Нижний-Склад», — сообщается в ведомстве. Также в Гайнском муниципальном округе снизили максимальную допустимую нагрузку на ледовую переправу — с 35 до 20 тонн. МЧС просят водителей пользоваться только официальными ледовыми переправами и соблюдать правила безопасности при выезде на лед.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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