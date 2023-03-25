25 марта 2023
24 марта 2023

В Челябинской области набирают волонтеров для помощи с грузами для фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Курган, гумманитарная помощь
Волонтеры нужны для помощи в сборе гуманитарных грузов для военнослужащих Фото:

Набор волонтеров объявлен в Копейске (Челябинская область) для помощи с формированием и отправкой посылок бойцам в зону спецоперации. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Мы ищем волонтеров! Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей большой и дружной компании. Волонтерство — это замечательная возможность жить не только ради себя, но и быть полезными тем, кому помощь жизненно необходима», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».

О поиске волонтеров для постройки передвижной бани для военнослужащих ранее объявили в Миассе. От волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом.

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Набор волонтеров объявлен в Копейске (Челябинская область) для помощи с формированием и отправкой посылок бойцам в зону спецоперации. Информация об этом появилась в соцсетях. «Мы ищем волонтеров! Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей большой и дружной компании. Волонтерство — это замечательная возможность жить не только ради себя, но и быть полезными тем, кому помощь жизненно необходима», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». О поиске волонтеров для постройки передвижной бани для военнослужащих ранее объявили в Миассе. От волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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