В Челябинской области набирают волонтеров для помощи с грузами для фронта

Набор волонтеров объявлен в Копейске (Челябинская область) для помощи с формированием и отправкой посылок бойцам в зону спецоперации. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Мы ищем волонтеров! Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей большой и дружной компании. Волонтерство — это замечательная возможность жить не только ради себя, но и быть полезными тем, кому помощь жизненно необходима», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».
О поиске волонтеров для постройки передвижной бани для военнослужащих ранее объявили в Миассе. От волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом.
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