В Челябинской области набирают волонтеров для помощи с грузами для фронта

26 марта 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Волонтеры нужны для помощи в сборе гуманитарных грузов для военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Набор волонтеров объявлен в Копейске (Челябинская область) для помощи с формированием и отправкой посылок бойцам в зону спецоперации. Информация об этом появилась в соцсетях. «Мы ищем волонтеров! Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей большой и дружной компании. Волонтерство — это замечательная возможность жить не только ради себя, но и быть полезными тем, кому помощь жизненно необходима», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». О поиске волонтеров для постройки передвижной бани для военнослужащих ранее объявили в Миассе. От волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом.

Набор волонтеров объявлен в Копейске (Челябинская область) для помощи с формированием и отправкой посылок бойцам в зону спецоперации. Информация об этом появилась в соцсетях. «Мы ищем волонтеров! Приглашаем всех желающих присоединиться к нашей большой и дружной компании. Волонтерство — это замечательная возможность жить не только ради себя, но и быть полезными тем, кому помощь жизненно необходима», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». О поиске волонтеров для постройки передвижной бани для военнослужащих ранее объявили в Миассе. От волонтеров требуется только желание и умение работать с деревом.