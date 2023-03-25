25 марта 2023

Екатеринбургские юнармейцы присоединились к всероссийской патриотической акции

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День памяти участников боевых действий. Курган, флаг, юнармия
Юнармейцы наводят порядок на обелисках и воинских мемориалах Фото:

Участники екатеринбургского отделения военно-патриотического движения «Юнармия» участвуют во всероссийской акции «Верни герою имя», которая приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В рамках акции юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях. Ребята рассказывают о своей работе по поиску архивных сведений о погибших защитниках Отечества и раздают прохожим карточки с информацией о героях, приглашая принять участие в мероприятии всех желающих», — сообщили на сайте Министерства обороны РФ.

В мероприятии принимают участие юнармейцы Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Калининграда, Севастополя и Владивостока. Акция «Верни герою имя» призвана сохранить героическую память прошлого, а также сохранить преемственность поколений защитников Отечества.

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Участники екатеринбургского отделения военно-патриотического движения «Юнармия» участвуют во всероссийской акции «Верни герою имя», которая приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. «В рамках акции юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях. Ребята рассказывают о своей работе по поиску архивных сведений о погибших защитниках Отечества и раздают прохожим карточки с информацией о героях, приглашая принять участие в мероприятии всех желающих», — сообщили на сайте Министерства обороны РФ. В мероприятии принимают участие юнармейцы Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Калининграда, Севастополя и Владивостока. Акция «Верни герою имя» призвана сохранить героическую память прошлого, а также сохранить преемственность поколений защитников Отечества.
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