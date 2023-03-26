26 марта 2023
25 марта 2023

Пермяки сообщают об опасной крыше дома, с которой могут рухнуть кирпичи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зима, кирпичи, стройка
Кирпичи могут упасть с крыши в любой момент Фото:

Жители Кировского района Перми обеспокоены лежащими на крыше трехэтажного дома кирпичами, которые могут в любой момент упасть. Видео местные жители опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Закамск, ул. Ласьвинская. Ждут очередную жертву», — написал автор в сообществе. В комментариях под видео пермяки отметили, что аналогичная ситуация в доме по улице Глеба Успенского.

Обслуживанием дома по улице Ласьвинская занимается ООО «ЗУК», директором которой является Александр Гордеечев, который был задержан силовиками после того, как упавшая с дома глыба льда, убила пермячку. По данным сервиса «Руспрофайл», Гордеечев руководит сразу пятью управляющими компаниями. URA.RU направило в управляющую компанию запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.

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Жители Кировского района Перми обеспокоены лежащими на крыше трехэтажного дома кирпичами, которые могут в любой момент упасть. Видео местные жители опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Закамск, ул. Ласьвинская. Ждут очередную жертву», — написал автор в сообществе. В комментариях под видео пермяки отметили, что аналогичная ситуация в доме по улице Глеба Успенского. Обслуживанием дома по улице Ласьвинская занимается ООО «ЗУК», директором которой является Александр Гордеечев, который был задержан силовиками после того, как упавшая с дома глыба льда, убила пермячку. По данным сервиса «Руспрофайл», Гордеечев руководит сразу пятью управляющими компаниями. URA.RU направило в управляющую компанию запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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