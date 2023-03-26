Пермяки сообщают об опасной крыше дома, с которой могут рухнуть кирпичи. Видео

27 марта 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Кирпичи могут упасть с крыши в любой момент Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Кировского района Перми обеспокоены лежащими на крыше трехэтажного дома кирпичами, которые могут в любой момент упасть. Видео местные жители опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Закамск, ул. Ласьвинская. Ждут очередную жертву», — написал автор в сообществе. В комментариях под видео пермяки отметили, что аналогичная ситуация в доме по улице Глеба Успенского. Обслуживанием дома по улице Ласьвинская занимается ООО «ЗУК», директором которой является Александр Гордеечев, который был задержан силовиками после того, как упавшая с дома глыба льда, убила пермячку. По данным сервиса «Руспрофайл», Гордеечев руководит сразу пятью управляющими компаниями. URA.RU направило в управляющую компанию запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.

Жители Кировского района Перми обеспокоены лежащими на крыше трехэтажного дома кирпичами, которые могут в любой момент упасть. Видео местные жители опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Закамск, ул. Ласьвинская. Ждут очередную жертву», — написал автор в сообществе. В комментариях под видео пермяки отметили, что аналогичная ситуация в доме по улице Глеба Успенского. Обслуживанием дома по улице Ласьвинская занимается ООО «ЗУК», директором которой является Александр Гордеечев, который был задержан силовиками после того, как упавшая с дома глыба льда, убила пермячку. По данным сервиса «Руспрофайл», Гордеечев руководит сразу пятью управляющими компаниями. URA.RU направило в управляющую компанию запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.