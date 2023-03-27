Учителя Перми начали изучать православие

28 марта 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Преподавать учителям будут священники Фото: Сергей Русанов © URA.RU Десятки педагогов из школ Перми пришли на курсы повышения квалификации «Основы православной культуры». Замглавы отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии Елена Маринина отмечает, что спрос на занятия превысил ее ожидания. «Никогда не думала, что доживу до такого ажиотажного спроса. Пока принято 30 педагогов школ города Перми. Но думаем о наборе нового потока», — пишет она в соцсетях. Курсы предназначены в первую очередь для педагогов, которые будут учить православной культуре в школах. Самим учителям лекции будут читать священнослужители, психологи и сотрудники классического и педагогического университетов.

Десятки педагогов из школ Перми пришли на курсы повышения квалификации «Основы православной культуры». Замглавы отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии Елена Маринина отмечает, что спрос на занятия превысил ее ожидания. «Никогда не думала, что доживу до такого ажиотажного спроса. Пока принято 30 педагогов школ города Перми. Но думаем о наборе нового потока», — пишет она в соцсетях. Курсы предназначены в первую очередь для педагогов, которые будут учить православной культуре в школах. Самим учителям лекции будут читать священнослужители, психологи и сотрудники классического и педагогического университетов.