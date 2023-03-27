Главный полицейский Перми назвал причину кадрового голода в ведомстве

Руководитель пермского УМВД объяснил нехватку кадров низкими зарплатами полицейских

28 марта 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Полковник полиции Станислав Кравченко выступил перед депутатами пермской гордумы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель УМВД по городу Перми Станислав Кравченко назвал главной причиной некомплекта в полиции низкий уровень заработной платы. Такое мнение он озвучил во время выступления на заседании пермской гордумы. «Некомплект сотрудников полиции в Перми составляет 13,3%. В первый год работы зарплата младшего начальствующего состава будет около 27 тысяч рублей, после первого года работы она начинает постепенно расти. При этом мы мониторим уровень зарплат в торговых сетях и видим, что там для работников предлагают от 35 до 39 тысяч рублей, а один из пермских заводов на должность контролера набирает сотрудников с заработной платой 35 тысяч рублей в месяц», — заявил Кравченко, отвечая на вопрос о причинах некомплекта полицейских. Полковник полиции отметил, что в 2022 году документы о трудоустройстве в органы правопорядка подали 560 человек, но каждый второй не подошел для службы по различным критериям. «Мы ведем переговоры с руководством высших учебных заведений. Так, в этом году 449 выпускников юридических факультетов закончат обучение и будут искать работу», — выразил готовность принять их на работу Кравченко.

Руководитель УМВД по городу Перми Станислав Кравченко назвал главной причиной некомплекта в полиции низкий уровень заработной платы. Такое мнение он озвучил во время выступления на заседании пермской гордумы. «Некомплект сотрудников полиции в Перми составляет 13,3%. В первый год работы зарплата младшего начальствующего состава будет около 27 тысяч рублей, после первого года работы она начинает постепенно расти. При этом мы мониторим уровень зарплат в торговых сетях и видим, что там для работников предлагают от 35 до 39 тысяч рублей, а один из пермских заводов на должность контролера набирает сотрудников с заработной платой 35 тысяч рублей в месяц», — заявил Кравченко, отвечая на вопрос о причинах некомплекта полицейских. Полковник полиции отметил, что в 2022 году документы о трудоустройстве в органы правопорядка подали 560 человек, но каждый второй не подошел для службы по различным критериям. «Мы ведем переговоры с руководством высших учебных заведений. Так, в этом году 449 выпускников юридических факультетов закончат обучение и будут искать работу», — выразил готовность принять их на работу Кравченко.