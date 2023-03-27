Глава КСП Перми предложила меры по росту доходов бюджета

Глава КСП Перми: для пополнения бюджета городу нужны новые рабочие места

28 марта 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Мария Батуева предлагает активнее бороться с долгами по штрафам за парковку Фото: Василий Заболотных © URA.RU Председатель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева предложила увеличить доходы городского бюджета за счет создания новых рабочих мест и увеличения суммы сборов с платных автопарковок. Об этом она сказала на пленарном заседании пермской гордумы, отвечая на вопросы депутатов после своего доклада об итогах работы КСП за 2022 год. «На 1 марта у нас недосбор [по налогам]. Есть способы пополнения — это борьба с задолженностью за парковочные места, за использование муниципального имущества. Но, в первую очередь необходимы новые рабочие места, а, значит, рост сбора налогов на доходы физлиц», — сказала Мария Батуева. Она также добавила, что в 2023 году контрольно-счетная палата города будет активно проверять расходы бюджета на проекты, связанные с 300-летием Перми. Речь, в том числе, идет о ремонте улицы Ленина и реконструкции сквера перед отелем «Урал».

Председатель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева предложила увеличить доходы городского бюджета за счет создания новых рабочих мест и увеличения суммы сборов с платных автопарковок. Об этом она сказала на пленарном заседании пермской гордумы, отвечая на вопросы депутатов после своего доклада об итогах работы КСП за 2022 год. «На 1 марта у нас недосбор [по налогам]. Есть способы пополнения — это борьба с задолженностью за парковочные места, за использование муниципального имущества. Но, в первую очередь необходимы новые рабочие места, а, значит, рост сбора налогов на доходы физлиц», — сказала Мария Батуева. Она также добавила, что в 2023 году контрольно-счетная палата города будет активно проверять расходы бюджета на проекты, связанные с 300-летием Перми. Речь, в том числе, идет о ремонте улицы Ленина и реконструкции сквера перед отелем «Урал».