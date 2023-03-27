27 марта 2023

Пермского контрактника осудили за невозвращение в часть после отпуска

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Судья вынес приговор для пермского контрактника Фото:

В Перми вынесен приговор военнослужащему, проходящему службу по контракту за то, что после отпуска он не явился в часть. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда.

«В ноябре 2022 года контрактник, проводивший отпуск в Перми у родственников, должен был явиться в часть для прохождения службы, но мужчина этого не сделал. При этом в органы власти и военного управления о своем местонахождении он не заявлял. В конце ноября пермяк добровольно пришел в военную комендатуру, где в отношении него было возбуждено уголовное дело», — рассказали в суде.

Мужчина полностью признал свою вину и был осужден на два года условно с испытательным сроком. В течение этого времени осужденный должен будет доказать свое исправление.

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В Перми вынесен приговор военнослужащему, проходящему службу по контракту за то, что после отпуска он не явился в часть. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда. «В ноябре 2022 года контрактник, проводивший отпуск в Перми у родственников, должен был явиться в часть для прохождения службы, но мужчина этого не сделал. При этом в органы власти и военного управления о своем местонахождении он не заявлял. В конце ноября пермяк добровольно пришел в военную комендатуру, где в отношении него было возбуждено уголовное дело», — рассказали в суде. Мужчина полностью признал свою вину и был осужден на два года условно с испытательным сроком. В течение этого времени осужденный должен будет доказать свое исправление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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