Пермского контрактника осудили за невозвращение в часть после отпуска

28 марта 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Судья вынес приговор для пермского контрактника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми вынесен приговор военнослужащему, проходящему службу по контракту за то, что после отпуска он не явился в часть. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда. «В ноябре 2022 года контрактник, проводивший отпуск в Перми у родственников, должен был явиться в часть для прохождения службы, но мужчина этого не сделал. При этом в органы власти и военного управления о своем местонахождении он не заявлял. В конце ноября пермяк добровольно пришел в военную комендатуру, где в отношении него было возбуждено уголовное дело», — рассказали в суде. Мужчина полностью признал свою вину и был осужден на два года условно с испытательным сроком. В течение этого времени осужденный должен будет доказать свое исправление.

В Перми вынесен приговор военнослужащему, проходящему службу по контракту за то, что после отпуска он не явился в часть. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда. «В ноябре 2022 года контрактник, проводивший отпуск в Перми у родственников, должен был явиться в часть для прохождения службы, но мужчина этого не сделал. При этом в органы власти и военного управления о своем местонахождении он не заявлял. В конце ноября пермяк добровольно пришел в военную комендатуру, где в отношении него было возбуждено уголовное дело», — рассказали в суде. Мужчина полностью признал свою вину и был осужден на два года условно с испытательным сроком. В течение этого времени осужденный должен будет доказать свое исправление.