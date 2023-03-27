Следователи нашли беглого пермского депутата в Армении

СКР требует экстрадиции из Армении пермского экс-депутата Маркова

28 марта 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Андрей Марков ранее заседал в пермском парламенте Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми суд заочно арестовал бывшего депутата законодательного собрания региона Андрея Маркова. Следствие обнаружило его в Армении и начинает процедуру экстрадиции. 28 марта Пермский краевой суд поддержал позицию следственного комитета. «Марков заочно арестован на два месяца. Тем самым поддержано ходатайство СКР, который обнаружил объявленного в розыск подследственного в Армении и намерен начать процедуру его экстрадиции в Россию», — пишет РБК. По уголовным делам Маркова преследуют с 2014 года, когда он еще был депутатом, напоминает агентство. Сейчас ему вменяют крупное мошенничество с НДС на 837,7 тысячи рублей. На время розыска подозреваемого дело приостанавливали, но 21 марта его открыли вновь, предъявив Маркову заочное обвинение.

В Перми суд заочно арестовал бывшего депутата законодательного собрания региона Андрея Маркова. Следствие обнаружило его в Армении и начинает процедуру экстрадиции. 28 марта Пермский краевой суд поддержал позицию следственного комитета. «Марков заочно арестован на два месяца. Тем самым поддержано ходатайство СКР, который обнаружил объявленного в розыск подследственного в Армении и намерен начать процедуру его экстрадиции в Россию», — пишет РБК. По уголовным делам Маркова преследуют с 2014 года, когда он еще был депутатом, напоминает агентство. Сейчас ему вменяют крупное мошенничество с НДС на 837,7 тысячи рублей. На время розыска подозреваемого дело приостанавливали, но 21 марта его открыли вновь, предъявив Маркову заочное обвинение.