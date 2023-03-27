27 марта 2023

Следователи нашли беглого пермского депутата в Армении

СКР требует экстрадиции из Армении пермского экс-депутата Маркова
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Андрей Марков. Пермь, марков андрей
Андрей Марков ранее заседал в пермском парламенте Фото:

В Перми суд заочно арестовал бывшего депутата законодательного собрания региона Андрея Маркова. Следствие обнаружило его в Армении и начинает процедуру экстрадиции. 28 марта Пермский краевой суд поддержал позицию следственного комитета.

«Марков заочно арестован на два месяца. Тем самым поддержано ходатайство СКР, который обнаружил объявленного в розыск подследственного в Армении и намерен начать процедуру его экстрадиции в Россию», — пишет РБК.

По уголовным делам Маркова преследуют с 2014 года, когда он еще был депутатом, напоминает агентство. Сейчас ему вменяют крупное мошенничество с НДС на 837,7 тысячи рублей. На время розыска подозреваемого дело приостанавливали, но 21 марта его открыли вновь, предъявив Маркову заочное обвинение.

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В Перми суд заочно арестовал бывшего депутата законодательного собрания региона Андрея Маркова. Следствие обнаружило его в Армении и начинает процедуру экстрадиции. 28 марта Пермский краевой суд поддержал позицию следственного комитета. «Марков заочно арестован на два месяца. Тем самым поддержано ходатайство СКР, который обнаружил объявленного в розыск подследственного в Армении и намерен начать процедуру его экстрадиции в Россию», — пишет РБК. По уголовным делам Маркова преследуют с 2014 года, когда он еще был депутатом, напоминает агентство. Сейчас ему вменяют крупное мошенничество с НДС на 837,7 тысячи рублей. На время розыска подозреваемого дело приостанавливали, но 21 марта его открыли вновь, предъявив Маркову заочное обвинение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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