Энергетический монополист оплатит ремонт авто пермяка

Житель Перми подал в суд на «МРСК Урала» с требованием возместить ему стоимость ремонта авто. По словам истца, на его машину с крыши здания, которое принадлежит компании, упала глыба льда, повредившая транспорт. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.
«Истец указал, что со здания, принадлежащего ОАО „МРСК Урала“, принадлежащему истцу автомобилю причинен ущерб в результате падения снега и глыбы льда. Суд решил: взыскать с ОАО „МРСК Урала“ в пользу истца ущерб», — говорится на сайте.
Суд удовлетворил иск только частично, признав вину ответчика, при это виновным был признан и автовладелец. Водитель не соблюдал осторожность и правила безопасности, поставив транспорт в уязвимое место, хотя знал о возможных последствиях. Поэтому суд постановил энергетической компании оплатить только половину стоимости ремонта.
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