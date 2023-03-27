27 марта 2023

Энергетический монополист оплатит ремонт авто пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина пермяка пострадала после падения на нее льда Фото:

Житель Перми подал в суд на «МРСК Урала» с требованием возместить ему стоимость ремонта авто. По словам истца, на его машину с крыши здания, которое принадлежит компании, упала глыба льда, повредившая транспорт. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Истец указал, что со здания, принадлежащего ОАО „МРСК Урала“, принадлежащему истцу автомобилю причинен ущерб в результате падения снега и глыбы льда. Суд решил: взыскать с ОАО „МРСК Урала“ в пользу истца ущерб», — говорится на сайте.

Суд удовлетворил иск только частично, признав вину ответчика, при это виновным был признан и автовладелец. Водитель не соблюдал осторожность и правила безопасности, поставив транспорт в уязвимое место, хотя знал о возможных последствиях. Поэтому суд постановил энергетической компании оплатить только половину стоимости ремонта.

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Житель Перми подал в суд на «МРСК Урала» с требованием возместить ему стоимость ремонта авто. По словам истца, на его машину с крыши здания, которое принадлежит компании, упала глыба льда, повредившая транспорт. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Истец указал, что со здания, принадлежащего ОАО „МРСК Урала“, принадлежащему истцу автомобилю причинен ущерб в результате падения снега и глыбы льда. Суд решил: взыскать с ОАО „МРСК Урала“ в пользу истца ущерб», — говорится на сайте. Суд удовлетворил иск только частично, признав вину ответчика, при это виновным был признан и автовладелец. Водитель не соблюдал осторожность и правила безопасности, поставив транспорт в уязвимое место, хотя знал о возможных последствиях. Поэтому суд постановил энергетической компании оплатить только половину стоимости ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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