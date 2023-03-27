Энергетический монополист оплатит ремонт авто пермяка

28 марта 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Машина пермяка пострадала после падения на нее льда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Перми подал в суд на «МРСК Урала» с требованием возместить ему стоимость ремонта авто. По словам истца, на его машину с крыши здания, которое принадлежит компании, упала глыба льда, повредившая транспорт. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Истец указал, что со здания, принадлежащего ОАО „МРСК Урала“, принадлежащему истцу автомобилю причинен ущерб в результате падения снега и глыбы льда. Суд решил: взыскать с ОАО „МРСК Урала“ в пользу истца ущерб», — говорится на сайте. Суд удовлетворил иск только частично, признав вину ответчика, при это виновным был признан и автовладелец. Водитель не соблюдал осторожность и правила безопасности, поставив транспорт в уязвимое место, хотя знал о возможных последствиях. Поэтому суд постановил энергетической компании оплатить только половину стоимости ремонта.

Житель Перми подал в суд на «МРСК Урала» с требованием возместить ему стоимость ремонта авто. По словам истца, на его машину с крыши здания, которое принадлежит компании, упала глыба льда, повредившая транспорт. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Истец указал, что со здания, принадлежащего ОАО „МРСК Урала“, принадлежащему истцу автомобилю причинен ущерб в результате падения снега и глыбы льда. Суд решил: взыскать с ОАО „МРСК Урала“ в пользу истца ущерб», — говорится на сайте. Суд удовлетворил иск только частично, признав вину ответчика, при это виновным был признан и автовладелец. Водитель не соблюдал осторожность и правила безопасности, поставив транспорт в уязвимое место, хотя знал о возможных последствиях. Поэтому суд постановил энергетической компании оплатить только половину стоимости ремонта.