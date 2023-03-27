Пермский министр образования попробовала себя в роли комбайнера. Видео

28 марта 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Раиса Кассина оценила тренажеры пермского агротехникума Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Министр образования Пермского края Раиса Кассина попробовала управлять трактором и комбайном. Сесть за руль она смогла в Пермском агротехникуме, где проходит региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». «В техникуме появились тренажеры-симуляторы комбайна (проверено на себе), трактора, Камаза и многое другое. Все тренажеры, лабораторные стенды сделаны специально под заказ отечественным производителем. Мне кажется, что в таких условиях учиться и совершенствовать профессиональные навыки намного увлекательнее и интереснее», — написала Кассина в Telegram, прикрепив фото из кабины комбайна. В пермском этапе чемпионата по профессиональному мастерству участвуют 635 студентов средних учебных заведений и школьников. Региональные соревнования завершатся 30 апреля, а победители летом поборются за выход в финал, который состоится осенью. Раиса Кассина шутит, что получила новую категорию водительских прав — «F» Раиса Кассина в Telegram

Министр образования Пермского края Раиса Кассина попробовала управлять трактором и комбайном. Сесть за руль она смогла в Пермском агротехникуме, где проходит региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». «В техникуме появились тренажеры-симуляторы комбайна (проверено на себе), трактора, Камаза и многое другое. Все тренажеры, лабораторные стенды сделаны специально под заказ отечественным производителем. Мне кажется, что в таких условиях учиться и совершенствовать профессиональные навыки намного увлекательнее и интереснее», — написала Кассина в Telegram, прикрепив фото из кабины комбайна. В пермском этапе чемпионата по профессиональному мастерству участвуют 635 студентов средних учебных заведений и школьников. Региональные соревнования завершатся 30 апреля, а победители летом поборются за выход в финал, который состоится осенью.