27 марта 2023

Пермский министр образования попробовала себя в роли комбайнера. Видео

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Круглый стол на тему образования. Пермь, кассина раиса
Раиса Кассина оценила тренажеры пермского агротехникума Фото:

Министр образования Пермского края Раиса Кассина попробовала управлять трактором и комбайном. Сесть за руль она смогла в Пермском агротехникуме, где проходит региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

«В техникуме появились тренажеры-симуляторы комбайна (проверено на себе), трактора, Камаза и многое другое. Все тренажеры, лабораторные стенды сделаны специально под заказ отечественным производителем. Мне кажется, что в таких условиях учиться и совершенствовать профессиональные навыки намного увлекательнее и интереснее», — написала Кассина в Telegram, прикрепив фото из кабины комбайна.

В пермском этапе чемпионата по профессиональному мастерству участвуют 635 студентов средних учебных заведений и школьников. Региональные соревнования завершатся 30 апреля, а победители летом поборются за выход в финал, который состоится осенью.

Министр образования Пермского края Кассина попробовала себя в роли комбайнера
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Министр образования Пермского края Раиса Кассина попробовала управлять трактором и комбайном. Сесть за руль она смогла в Пермском агротехникуме, где проходит региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». «В техникуме появились тренажеры-симуляторы комбайна (проверено на себе), трактора, Камаза и многое другое. Все тренажеры, лабораторные стенды сделаны специально под заказ отечественным производителем. Мне кажется, что в таких условиях учиться и совершенствовать профессиональные навыки намного увлекательнее и интереснее», — написала Кассина в Telegram, прикрепив фото из кабины комбайна. В пермском этапе чемпионата по профессиональному мастерству участвуют 635 студентов средних учебных заведений и школьников. Региональные соревнования завершатся 30 апреля, а победители летом поборются за выход в финал, который состоится осенью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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