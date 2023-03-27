Министр образования Пермского края Раиса Кассина попробовала управлять трактором и комбайном. Сесть за руль она смогла в Пермском агротехникуме, где проходит региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы».
«В техникуме появились тренажеры-симуляторы комбайна (проверено на себе), трактора, Камаза и многое другое. Все тренажеры, лабораторные стенды сделаны специально под заказ отечественным производителем. Мне кажется, что в таких условиях учиться и совершенствовать профессиональные навыки намного увлекательнее и интереснее», — написала Кассина в Telegram, прикрепив фото из кабины комбайна.
В пермском этапе чемпионата по профессиональному мастерству участвуют 635 студентов средних учебных заведений и школьников. Региональные соревнования завершатся 30 апреля, а победители летом поборются за выход в финал, который состоится осенью.
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