27 марта 2023

Губернатор Махонин показал новый сельский детский сад под Пермью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский сад №348. Екатеринбург, детский сад, художественный класс, урок изо
Детский сад рассчитан на 120 воспитанников Фото:

В селе Фролы Пермского муниципального района открыли третий детский сад «Галактика». Учреждение на 120 мест имеет естественно-научную направленность. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Во Фролах свои двери открыл еще один долгожданный детский сад. Каждый новый детсад в регионе стараемся сделать особенным по наполнению: этот корпус „Галактики“ на 120 мест символизирует нашу планету и имеет естественно-научную направленность», — пишет губернатор на своей странице. Коридоры детсада стилизованы под континенты Земли, также имеются помещения, где дети могут заняться моделированием, робототехникой и конструированием.

Кроме того, глава региона заявил о планах построить в селе поликлинику и отремонтировать местный дом культуры. Интенсивная застройка территории связана с тем, что во Фролы переезжают много молодых семей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В селе Фролы Пермского муниципального района открыли третий детский сад «Галактика». Учреждение на 120 мест имеет естественно-научную направленность. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Во Фролах свои двери открыл еще один долгожданный детский сад. Каждый новый детсад в регионе стараемся сделать особенным по наполнению: этот корпус „Галактики“ на 120 мест символизирует нашу планету и имеет естественно-научную направленность», — пишет губернатор на своей странице. Коридоры детсада стилизованы под континенты Земли, также имеются помещения, где дети могут заняться моделированием, робототехникой и конструированием. Кроме того, глава региона заявил о планах построить в селе поликлинику и отремонтировать местный дом культуры. Интенсивная застройка территории связана с тем, что во Фролы переезжают много молодых семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...