Губернатор Махонин показал новый сельский детский сад под Пермью

В селе Фролы Пермского муниципального района открыли третий детский сад «Галактика». Учреждение на 120 мест имеет естественно-научную направленность. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Во Фролах свои двери открыл еще один долгожданный детский сад. Каждый новый детсад в регионе стараемся сделать особенным по наполнению: этот корпус „Галактики“ на 120 мест символизирует нашу планету и имеет естественно-научную направленность», — пишет губернатор на своей странице. Коридоры детсада стилизованы под континенты Земли, также имеются помещения, где дети могут заняться моделированием, робототехникой и конструированием.
Кроме того, глава региона заявил о планах построить в селе поликлинику и отремонтировать местный дом культуры. Интенсивная застройка территории связана с тем, что во Фролы переезжают много молодых семей.
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