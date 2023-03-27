Губернатор Махонин показал новый сельский детский сад под Пермью

28 марта 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Детский сад рассчитан на 120 воспитанников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Фролы Пермского муниципального района открыли третий детский сад «Галактика». Учреждение на 120 мест имеет естественно-научную направленность. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Во Фролах свои двери открыл еще один долгожданный детский сад. Каждый новый детсад в регионе стараемся сделать особенным по наполнению: этот корпус „Галактики“ на 120 мест символизирует нашу планету и имеет естественно-научную направленность», — пишет губернатор на своей странице. Коридоры детсада стилизованы под континенты Земли, также имеются помещения, где дети могут заняться моделированием, робототехникой и конструированием. Кроме того, глава региона заявил о планах построить в селе поликлинику и отремонтировать местный дом культуры. Интенсивная застройка территории связана с тем, что во Фролы переезжают много молодых семей.

В селе Фролы Пермского муниципального района открыли третий детский сад «Галактика». Учреждение на 120 мест имеет естественно-научную направленность. Об этом губернатор Пермского края Дмитрий Махонин написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Во Фролах свои двери открыл еще один долгожданный детский сад. Каждый новый детсад в регионе стараемся сделать особенным по наполнению: этот корпус „Галактики“ на 120 мест символизирует нашу планету и имеет естественно-научную направленность», — пишет губернатор на своей странице. Коридоры детсада стилизованы под континенты Земли, также имеются помещения, где дети могут заняться моделированием, робототехникой и конструированием. Кроме того, глава региона заявил о планах построить в селе поликлинику и отремонтировать местный дом культуры. Интенсивная застройка территории связана с тем, что во Фролы переезжают много молодых семей.