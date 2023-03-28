При реконструкции увеличат площадь здания от 200 до 500 квадратных метров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Челябинский бизнесмен планирует расширить двухэтажный магазин в Ленинском районе. По проекту в здании планируется размещение объекта бытового обслуживания с магазином и кафе. Публичные слушания на эту тему состоятся 6 апреля в Доме архитектора.

«Провести публичные слушания 6 апреля 2023 года по рассмотрению проекта, в котором изменения проведены с целью увеличения параметров объекта капитального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования „Челябинский городской округ“. Сейчас земельный участок находится в частной собственности. Земельный участок предназначен для эксплуатации существующего магазина. Для эффективного использования данного земельного участка предполагается реконструкция существующего объекта капитального строительства», — сообщается в пояснительной записке.

Согласно документации, планируется реконструкция двухэтажного здания в границах улиц Руставели, Гражданской, Пограничной, Барбюса в Ленинском районе Челябинска на участке площадью 865 квадратных метров. Кадастровая стоимость территории на данный момент составляет более 60 млн рублей.

Инициатор проекта — бизнесмен Август Тагне. По «Сбис» предприниматель является учредителем фирмы ООО «Автомаг», которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств. Также Тагне владеет еще 38 видами бизнесов, связанных с торговлей автотранспортом.

Ранее на публичных слушаниях разрешили расширить территорию под реконструкцию торгового комплекса «Изумруд». Здание будет увеличено до четырех этажей, вместо подземной парковки построят открытую автостоянку, мини-сквер, благоустроят прогулочные зоны.

Инициатором проекта является учредитель фирмы ООО «Автомаг», которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств Скрин: публичная карта г. Челябинск

Торговый комплекс находится в Ленинском районе в границах улиц Руставели, Гражданской, Пограничной, Барбюса Скрин: сайт администрации г. Челябинск