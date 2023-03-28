28 марта 2023

Жители пермского города пожаловались на многочисленные провалы в дорогах. Фото

В Кудымкарском округе Пермского края на дорогах появились провалы
© Служба новостей «URA.RU»
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После таяния снега на дорогах появились провалы Фото:

Жители села Пешнигорт пермского края пожаловались на появившиеся на дорогах провалы. Фотографии обвалившегося дорожного полотна очевидцы выложили в группе «Добрый Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте».

«Замглавы по вопросам Кудымкарского округа! Просим вас обратить внимание на дорогу в селе Пешнигорт», — написал автор поста с фотографиями.

На фото видны глубокие ямы и провалившийся асфальт. В комментариях жители пишут, что по этой дороге школьный автобус перевозит детей. Некоторые отметили, что такие дороги — по всему Кудымкарскому округу.

Ямы сфотографировали местные жители
Ямы сфотографировали местные жители
Жители отметили, что такие провалы появились во многих местах Кудымкарского округа
Жители отметили, что такие провалы появились во многих местах Кудымкарского округа

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Жители села Пешнигорт пермского края пожаловались на появившиеся на дорогах провалы. Фотографии обвалившегося дорожного полотна очевидцы выложили в группе «Добрый Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте». «Замглавы по вопросам Кудымкарского округа! Просим вас обратить внимание на дорогу в селе Пешнигорт», — написал автор поста с фотографиями. На фото видны глубокие ямы и провалившийся асфальт. В комментариях жители пишут, что по этой дороге школьный автобус перевозит детей. Некоторые отметили, что такие дороги — по всему Кудымкарскому округу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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