После таяния снега на дорогах появились провалы
Жители села Пешнигорт пермского края пожаловались на появившиеся на дорогах провалы. Фотографии обвалившегося дорожного полотна очевидцы выложили в группе «Добрый Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте».
«Замглавы по вопросам Кудымкарского округа! Просим вас обратить внимание на дорогу в селе Пешнигорт», — написал автор поста с фотографиями.
На фото видны глубокие ямы и провалившийся асфальт. В комментариях жители пишут, что по этой дороге школьный автобус перевозит детей. Некоторые отметили, что такие дороги — по всему Кудымкарскому округу.
Ямы сфотографировали местные жители
Жители отметили, что такие провалы появились во многих местах Кудымкарского округа
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