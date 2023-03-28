Жители пермского города пожаловались на многочисленные провалы в дорогах. Фото

В Кудымкарском округе Пермского края на дорогах появились провалы

29 марта 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

После таяния снега на дорогах появились провалы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители села Пешнигорт пермского края пожаловались на появившиеся на дорогах провалы. Фотографии обвалившегося дорожного полотна очевидцы выложили в группе «Добрый Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте». «Замглавы по вопросам Кудымкарского округа! Просим вас обратить внимание на дорогу в селе Пешнигорт», — написал автор поста с фотографиями. На фото видны глубокие ямы и провалившийся асфальт. В комментариях жители пишут, что по этой дороге школьный автобус перевозит детей. Некоторые отметили, что такие дороги — по всему Кудымкарскому округу. Ямы сфотографировали местные жители «Добрый Кудымкар» / vk.com Жители отметили, что такие провалы появились во многих местах Кудымкарского округа «Добрый Кудымкар» / vk.com

Жители села Пешнигорт пермского края пожаловались на появившиеся на дорогах провалы. Фотографии обвалившегося дорожного полотна очевидцы выложили в группе «Добрый Кудымкар» в соцсети «ВКонтакте». «Замглавы по вопросам Кудымкарского округа! Просим вас обратить внимание на дорогу в селе Пешнигорт», — написал автор поста с фотографиями. На фото видны глубокие ямы и провалившийся асфальт. В комментариях жители пишут, что по этой дороге школьный автобус перевозит детей. Некоторые отметили, что такие дороги — по всему Кудымкарскому округу.