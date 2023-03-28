28 марта 2023

Пермяков предупредили об ухудшении ситуации с геморрагической лихорадкой

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При первых симптомах следует обратиться к медикам Фото:

В Пермском крае в текущем году ожидается ухудшение ситуации с заболеванием геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Это заболеванием распространено в лесах и может передаваться человеку от мелких грызунов, сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю на своем сайте.

«В 2023 году ожидается ухудшение эпидемиологической обстановки по заболеваемости населения края ГЛПС», — говорится на сайте. Ситуация ухудшится, если прошедшая зимовка окажется благоприятной для мелких грызунов, которые являются главными носителями болезни.

После заражения у человека начинается озноб, повышается температура, болит голова, ломит суставы и мышцы. Позже больного начинает беспокоить бессонница, рвота, головокружение. Если не обратиться за медпомощью, то болезнь может угрожать жизни человека. Заражаются люди в основном воздушно-пылевым путем при попадании в дыхательные пути высохших испражнений зараженных животных. Это происходит чаще в лесу, на дачах и огороде. Чтобы избежать заражения, нужно проводить влажную уборку, во время работы при большом количестве пыли использовать респиратор, хранить еду в недоступном для грызунов месте, не пить воду из открытых водоемов, не прикасаться к мертвым или живым грызунам.

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В Пермском крае в текущем году ожидается ухудшение ситуации с заболеванием геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Это заболеванием распространено в лесах и может передаваться человеку от мелких грызунов, сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю на своем сайте. «В 2023 году ожидается ухудшение эпидемиологической обстановки по заболеваемости населения края ГЛПС», — говорится на сайте. Ситуация ухудшится, если прошедшая зимовка окажется благоприятной для мелких грызунов, которые являются главными носителями болезни. После заражения у человека начинается озноб, повышается температура, болит голова, ломит суставы и мышцы. Позже больного начинает беспокоить бессонница, рвота, головокружение. Если не обратиться за медпомощью, то болезнь может угрожать жизни человека. Заражаются люди в основном воздушно-пылевым путем при попадании в дыхательные пути высохших испражнений зараженных животных. Это происходит чаще в лесу, на дачах и огороде. Чтобы избежать заражения, нужно проводить влажную уборку, во время работы при большом количестве пыли использовать респиратор, хранить еду в недоступном для грызунов месте, не пить воду из открытых водоемов, не прикасаться к мертвым или живым грызунам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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