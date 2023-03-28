Победитель «Голоса» иеромонах Фотий споет вместе с пермским хором «Млада»

29 марта 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Иеромонаха Фотия пермяки услышат не только на диске, но и вживую вместе с хором «Млада» Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский хор «Млада» подготовил к 300-летию города специальную программу, в которую войдут произведения уроженца Прикамья композитора Евгения Крылатова. Гостем концерта станет победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий, рассказали URA.RU в хоре. «В программе „Музыка Евгения Крылатова“ прозвучат известные композиции в оригинальных хоровых аранжировках, созданных специально для МЛАДАхор, которые будут исполнены a capella и в сопровождении инструментального ансамбля. Специальный гость — победитель вокального проекта „Голос“ Иеромонах Фотий!» — сообщает хор. Премьера состоится 22 апреля в ДК Солдатова. Евгений Крылатов известен всей России песнями «Прекрасное далеко», «Крылатые качели», «Колыбельная медведицы». Иеромонах Фотий управляет хором Свято-Пафнутьева монастыря в Калужской области. Он получил известность после участия в вокальном проекте «Голос» на Первом канале, где стал победителем в 2015 году.

Пермский хор «Млада» подготовил к 300-летию города специальную программу, в которую войдут произведения уроженца Прикамья композитора Евгения Крылатова. Гостем концерта станет победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий, рассказали URA.RU в хоре. «В программе „Музыка Евгения Крылатова“ прозвучат известные композиции в оригинальных хоровых аранжировках, созданных специально для МЛАДАхор, которые будут исполнены a capella и в сопровождении инструментального ансамбля. Специальный гость — победитель вокального проекта „Голос“ Иеромонах Фотий!» — сообщает хор. Премьера состоится 22 апреля в ДК Солдатова. Евгений Крылатов известен всей России песнями «Прекрасное далеко», «Крылатые качели», «Колыбельная медведицы». Иеромонах Фотий управляет хором Свято-Пафнутьева монастыря в Калужской области. Он получил известность после участия в вокальном проекте «Голос» на Первом канале, где стал победителем в 2015 году.