Победитель «Голоса» иеромонах Фотий споет вместе с пермским хором «Млада»

Пермский хор «Млада» подготовил к 300-летию города специальную программу, в которую войдут произведения уроженца Прикамья композитора Евгения Крылатова. Гостем концерта станет победитель проекта «Голос» иеромонах Фотий, рассказали URA.RU в хоре.
«В программе „Музыка Евгения Крылатова“ прозвучат известные композиции в оригинальных хоровых аранжировках, созданных специально для МЛАДАхор, которые будут исполнены a capella и в сопровождении инструментального ансамбля. Специальный гость — победитель вокального проекта „Голос“ Иеромонах Фотий!» — сообщает хор. Премьера состоится 22 апреля в ДК Солдатова.
Евгений Крылатов известен всей России песнями «Прекрасное далеко», «Крылатые качели», «Колыбельная медведицы». Иеромонах Фотий управляет хором Свято-Пафнутьева монастыря в Калужской области. Он получил известность после участия в вокальном проекте «Голос» на Первом канале, где стал победителем в 2015 году.
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