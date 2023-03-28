Мэрия пермского города рассказала о десятках захваченных участках земель

В Осе (Пермский край) выявили более 20 земельных участков с признаками земельного захвата. Об этом сообщила мэрия округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
«В Осинском округе на 1 января 2023 года проанализировано 59 кварталов, в результате выявлено: 26 земельных участков — с признаками самовольного захвата», — говорится в публикации. Также в округе обнаружили 312 участков с кадастровыми ошибками.
В Осинском округе имеется еще 8 га свободных земель. На 4,2 га обнаружены несанкционированные свалки. Данные были собраны в результате мониторинга территорий Пермского края, цель которого — упорядочить землепользование, пресечь нарушения земельного законодательства и повысить эффективность использования земель.
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