28 марта 2023

Мэрия пермского города рассказала о десятках захваченных участках земель

В Осе администрация нашла более 20 земельных участков с признаками захвата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, трактор, поле, посевная, сельское хозяйство, посев семян
В округе выявили 26 земельных участков с признаками захвата Фото:

В Осе (Пермский край) выявили более 20 земельных участков с признаками земельного захвата. Об этом сообщила мэрия округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Осинском округе на 1 января 2023 года проанализировано 59 кварталов, в результате выявлено: 26 земельных участков — с признаками самовольного захвата», — говорится в публикации. Также в округе обнаружили 312 участков с кадастровыми ошибками.

В Осинском округе имеется еще 8 га свободных земель. На 4,2 га обнаружены несанкционированные свалки. Данные были собраны в результате мониторинга территорий Пермского края, цель которого — упорядочить землепользование, пресечь нарушения земельного законодательства и повысить эффективность использования земель.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Осе (Пермский край) выявили более 20 земельных участков с признаками земельного захвата. Об этом сообщила мэрия округа на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «В Осинском округе на 1 января 2023 года проанализировано 59 кварталов, в результате выявлено: 26 земельных участков — с признаками самовольного захвата», — говорится в публикации. Также в округе обнаружили 312 участков с кадастровыми ошибками. В Осинском округе имеется еще 8 га свободных земель. На 4,2 га обнаружены несанкционированные свалки. Данные были собраны в результате мониторинга территорий Пермского края, цель которого — упорядочить землепользование, пресечь нарушения земельного законодательства и повысить эффективность использования земель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...