Пермская актриса стала ведущей федерального телешоу

Пермячка Светлана Пермякова анонсировала выход своего шоу на ТВ-3

29 марта 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Светлана Пермякова расскажет о суперженщинах на телеканале ТВ-3 Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермская актриса Светлана Пермякова сообщила, что стала ведущей телеканала ТВ-3. По ее словам, съемки проекта «Суперженщина» уже завершили, и программа скоро выйдет в эфир. «Я счастлива объявить, что стала новой ведущей канала ТВ-3 и завершила съемки моего проекта „Суперженщина“. Это шоу о тех, кто обычно остается в тени, потому что многие считают, что домашние хлопоты не требуют особых умений, шоу о том, как обычные женщины справляются с трудностями быта», — пишет Пермякова в Telegram. Светлана Пермякова родилась в Перми. Окончилась местный институт искусства и культуры. Служила в Лысьвенском драмтеатре и пермском ТЮЗе. Популярной стала благодаря участию в сборной КВН «Парма», которая играла в высшей лиге клуба. Снималась в различных сериалах, в частности, в «Солдатах» и «Интернах».

Пермская актриса Светлана Пермякова сообщила, что стала ведущей телеканала ТВ-3. По ее словам, съемки проекта «Суперженщина» уже завершили, и программа скоро выйдет в эфир. «Я счастлива объявить, что стала новой ведущей канала ТВ-3 и завершила съемки моего проекта „Суперженщина“. Это шоу о тех, кто обычно остается в тени, потому что многие считают, что домашние хлопоты не требуют особых умений, шоу о том, как обычные женщины справляются с трудностями быта», — пишет Пермякова в Telegram. Светлана Пермякова родилась в Перми. Окончилась местный институт искусства и культуры. Служила в Лысьвенском драмтеатре и пермском ТЮЗе. Популярной стала благодаря участию в сборной КВН «Парма», которая играла в высшей лиге клуба. Снималась в различных сериалах, в частности, в «Солдатах» и «Интернах».