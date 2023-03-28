Пермская актриса стала ведущей федерального телешоу

Пермская актриса Светлана Пермякова сообщила, что стала ведущей телеканала ТВ-3. По ее словам, съемки проекта «Суперженщина» уже завершили, и программа скоро выйдет в эфир.
«Я счастлива объявить, что стала новой ведущей канала ТВ-3 и завершила съемки моего проекта „Суперженщина“. Это шоу о тех, кто обычно остается в тени, потому что многие считают, что домашние хлопоты не требуют особых умений, шоу о том, как обычные женщины справляются с трудностями быта», — пишет Пермякова в Telegram.
Светлана Пермякова родилась в Перми. Окончилась местный институт искусства и культуры. Служила в Лысьвенском драмтеатре и пермском ТЮЗе. Популярной стала благодаря участию в сборной КВН «Парма», которая играла в высшей лиге клуба. Снималась в различных сериалах, в частности, в «Солдатах» и «Интернах».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.