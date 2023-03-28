28 марта 2023

Пермская актриса стала ведущей федерального телешоу

Пермячка Светлана Пермякова анонсировала выход своего шоу на ТВ-3
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Светлана Пермякова расскажет о суперженщинах на телеканале ТВ-3 Фото:

Пермская актриса Светлана Пермякова сообщила, что стала ведущей телеканала ТВ-3. По ее словам, съемки проекта «Суперженщина» уже завершили, и программа скоро выйдет в эфир.

«Я счастлива объявить, что стала новой ведущей канала ТВ-3 и завершила съемки моего проекта „Суперженщина“. Это шоу о тех, кто обычно остается в тени, потому что многие считают, что домашние хлопоты не требуют особых умений, шоу о том, как обычные женщины справляются с трудностями быта», — пишет Пермякова в Telegram.

Светлана Пермякова родилась в Перми. Окончилась местный институт искусства и культуры. Служила в Лысьвенском драмтеатре и пермском ТЮЗе. Популярной стала благодаря участию в сборной КВН «Парма», которая играла в высшей лиге клуба. Снималась в различных сериалах, в частности, в «Солдатах» и «Интернах».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пермская актриса Светлана Пермякова сообщила, что стала ведущей телеканала ТВ-3. По ее словам, съемки проекта «Суперженщина» уже завершили, и программа скоро выйдет в эфир. «Я счастлива объявить, что стала новой ведущей канала ТВ-3 и завершила съемки моего проекта „Суперженщина“. Это шоу о тех, кто обычно остается в тени, потому что многие считают, что домашние хлопоты не требуют особых умений, шоу о том, как обычные женщины справляются с трудностями быта», — пишет Пермякова в Telegram. Светлана Пермякова родилась в Перми. Окончилась местный институт искусства и культуры. Служила в Лысьвенском драмтеатре и пермском ТЮЗе. Популярной стала благодаря участию в сборной КВН «Парма», которая играла в высшей лиге клуба. Снималась в различных сериалах, в частности, в «Солдатах» и «Интернах».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...