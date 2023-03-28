Стала известна причина гибели пермского электрика

Причиной гибели пермского электрика, упавшего с высоты, стал брак спецтехники

29 марта 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Двое электриков упали с высоты 26 метров, один из них погиб Фото: Александр Мамаев © URA.RU Причиной гибели электрика, который вместе со своим коллегой упал с высоты 26 метров в декабре 2022 года, стало бракованное оборудование. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к надзорным ведомствам. «Управление Ростехнадзора проводило экспертизу причин падения люльки с двумя сотрудниками пермского филиала „Россети Урал“. Причиной несчастного случая стало бракованное оборудование», — рассказал собеседник агентства. Ранее в СМИ писали, что ЧП произошло 7 декабря 2022 года. Двое сотрудников пермского филиала «Россети Урал» находились в люльке на высоте 26 метров, когда она оборвалась и упала вниз. В результате происшествия, один из мужчин скончался, второй получил травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Причиной гибели электрика, который вместе со своим коллегой упал с высоты 26 метров в декабре 2022 года, стало бракованное оборудование. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к надзорным ведомствам. «Управление Ростехнадзора проводило экспертизу причин падения люльки с двумя сотрудниками пермского филиала „Россети Урал“. Причиной несчастного случая стало бракованное оборудование», — рассказал собеседник агентства. Ранее в СМИ писали, что ЧП произошло 7 декабря 2022 года. Двое сотрудников пермского филиала «Россети Урал» находились в люльке на высоте 26 метров, когда она оборвалась и упала вниз. В результате происшествия, один из мужчин скончался, второй получил травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».