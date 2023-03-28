Автоинструктора в Перми оштрафовали за «помощь» в получении водительских прав

29 марта 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Автоинструктору не удалось провернуть сделку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автоинструктора в Перми осудили за то, что он договаривался о даче взятки сотрудникам ГИБДД за получение водительских прав для своего курсанта. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Установлено, что мужчина работал инструктором по профессиональной подготовке водителей транспортных средств в одной из автошкол Перми. По просьбе одного из курсантов виновный договорился с третьим лицом о передаче взятки сотруднику полиции за незаконное получение водительского удостоверения», — указано в пресс-релизе. По состоявшейся договоренности, полученные от курсанта деньги инструктор перевел на банковский счет третьему лицу. Однако тот присвоил средства себе, не передав их сотруднику полиции. Схему фигурантам утаить не удалось. Автоинструктора признали виновным в покушении на посредничество в даче взятки. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Автоинструктора в Перми осудили за то, что он договаривался о даче взятки сотрудникам ГИБДД за получение водительских прав для своего курсанта. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Установлено, что мужчина работал инструктором по профессиональной подготовке водителей транспортных средств в одной из автошкол Перми. По просьбе одного из курсантов виновный договорился с третьим лицом о передаче взятки сотруднику полиции за незаконное получение водительского удостоверения», — указано в пресс-релизе. По состоявшейся договоренности, полученные от курсанта деньги инструктор перевел на банковский счет третьему лицу. Однако тот присвоил средства себе, не передав их сотруднику полиции. Схему фигурантам утаить не удалось. Автоинструктора признали виновным в покушении на посредничество в даче взятки. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.