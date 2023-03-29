В Пермском крае с рельс сошли тепловоз и грузовые вагоны

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ЧП не помешало движению других поездов Фото:

В Пермском крае 29 марта с рельс сошли тепловоз и два грузовых вагона. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На подъездном железнодорожном пути ООО „Восток Ресурс“ станции Кез в Пермском крае при выполнении маневровых работ допущен сход одной тележки тепловоза ТМ 18 и двух вагонов, груженных пиломатериалами. Транспортной прокуратурой устанавливаются причины схода тепловоза и грузовых вагонов», — указано в пресс-релизе.

Для ликвидации последствий транспортного происшествия на станцию Кез выехал восстановительный поезд станции Верещагино. Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Произошедшее не повлияло на движение других поездов.

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В Пермском крае 29 марта с рельс сошли тепловоз и два грузовых вагона. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «На подъездном железнодорожном пути ООО „Восток Ресурс“ станции Кез в Пермском крае при выполнении маневровых работ допущен сход одной тележки тепловоза ТМ 18 и двух вагонов, груженных пиломатериалами. Транспортной прокуратурой устанавливаются причины схода тепловоза и грузовых вагонов», — указано в пресс-релизе. Для ликвидации последствий транспортного происшествия на станцию Кез выехал восстановительный поезд станции Верещагино. Также на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Произошедшее не повлияло на движение других поездов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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