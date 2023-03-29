Пермяк пытается избавиться от миллионного долга по алиментам с помощью ДНК-теста

ДНК-тест мужчина сделал через 12 лет после рождения ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Чернушки Пермского края через суд пытается избавиться от долгов по алиментам на сумму более полутора миллиона рублей. Сделать это мужчина хочет с помощью ДНК-теста, который провел спустя 12 лет после рождения ребенка, чтобы доказать, что не является его биологическим отцом.

«За неплательщиком сформировался долг порядка 1,6 млн рублей. По месту трудоустройства был направлен исполнительный лист и постановление об удержании 70% от зарплаты в счет уплаты алиментов. После этого гражданин изыскал средства, чтобы провести генетическое исследование. Прикамец передал приставам документы, согласно которым возможность родства между ним и мальчиком стремилась к „нулю“, и попросил о помощи в прекращении исполнительного производства», — сообщается на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

Мужчина также направил в ведомство обращение с просьбой об аннулировании долга. Судебный пристав помог пермяку сформировать пакет документов для передачи в суд, который будет решать соответствующий вопрос.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк нашел родную мать на шоу «ДНК». Женщина рассказала, что все это время считала сына мертвым.