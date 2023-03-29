В Пермском крае 11 рыбаков оказались на дрейфующей льдине

30 марта 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Рыбаков доставили на берег и провели профилактическую беседу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Добрянском городском округе Пермского края в акватории Камы эвакуировали с оторвавшейся льдины 11 человек. Рыбаков доставили на берег очевидцы происшествия с помощью аэроботов. Это произошло до прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС «В 12:05 30 марта из акватории реки Кама вблизи деревни Панино Добрянского городского округа до прибытия бригады краевой службы спасения очевидцами (рыбаки на двух аэроботах) были спасены 11 человек», — сообщили в ведомстве. Со спасенными рыбаками провели профилактическую беседу сотрудники полиции и представители администрации муниципалитета. Поблизости от места происшествия установлены запрещающие знаки. Со слов очевидцев, размер отколовшейся льдины составлял 200 метров в длину и 100 метров в ширину.

В Добрянском городском округе Пермского края в акватории Камы эвакуировали с оторвавшейся льдины 11 человек. Рыбаков доставили на берег очевидцы происшествия с помощью аэроботов. Это произошло до прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС «В 12:05 30 марта из акватории реки Кама вблизи деревни Панино Добрянского городского округа до прибытия бригады краевой службы спасения очевидцами (рыбаки на двух аэроботах) были спасены 11 человек», — сообщили в ведомстве. Со спасенными рыбаками провели профилактическую беседу сотрудники полиции и представители администрации муниципалитета. Поблизости от места происшествия установлены запрещающие знаки. Со слов очевидцев, размер отколовшейся льдины составлял 200 метров в длину и 100 метров в ширину.