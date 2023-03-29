29 марта 2023

В Пермском крае 11 рыбаков оказались на дрейфующей льдине

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Рыбаки на Городском пруду. Екатеринбург, проход по льду запрещен, опасно для жизни, весна
Рыбаков доставили на берег и провели профилактическую беседу Фото:

В Добрянском городском округе Пермского края в акватории Камы эвакуировали с оторвавшейся льдины 11 человек. Рыбаков доставили на берег очевидцы происшествия с помощью аэроботов. Это произошло до прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС

«В 12:05 30 марта из акватории реки Кама вблизи деревни Панино Добрянского городского округа до прибытия бригады краевой службы спасения очевидцами (рыбаки на двух аэроботах) были спасены 11 человек», — сообщили в ведомстве.

Со спасенными рыбаками провели профилактическую беседу сотрудники полиции и представители администрации муниципалитета. Поблизости от места происшествия установлены запрещающие знаки. Со слов очевидцев, размер отколовшейся льдины составлял 200 метров в длину и 100 метров в ширину.

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В Добрянском городском округе Пермского края в акватории Камы эвакуировали с оторвавшейся льдины 11 человек. Рыбаков доставили на берег очевидцы происшествия с помощью аэроботов. Это произошло до прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС «В 12:05 30 марта из акватории реки Кама вблизи деревни Панино Добрянского городского округа до прибытия бригады краевой службы спасения очевидцами (рыбаки на двух аэроботах) были спасены 11 человек», — сообщили в ведомстве. Со спасенными рыбаками провели профилактическую беседу сотрудники полиции и представители администрации муниципалитета. Поблизости от места происшествия установлены запрещающие знаки. Со слов очевидцев, размер отколовшейся льдины составлял 200 метров в длину и 100 метров в ширину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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