Пермские власти отчитались о росте доходов с налогов

30 марта 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

За 2022 год бизнес отчислил на 1,1 млрд рублей налогов больше, чем в 2021 году Фото: Алексей Гущин © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание совета глав муниципалитетов, где обсудил с мэрами меры поддержки бизнеса. На мероприятии обсудили, в том числе, рост доходов бюджета региона с налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса по патентной и упрощенной системе налогообложения, сообщает сайт правительства края. «В 2022 году в 23 муниципалитетах Пермского края наблюдается прирост налоговых отчислений по УСН и ПСН по сравнению с 2021 годом», — передает сайт. Сумма отчислений выросла на 1,13 млрд за год. Наибольший рост налоговых отчислений от малого и среднего бизнеса наблюдался в Чайковском (+40% за год), Перми (+36,6) и Чернушке (25,7%). Однако есть муниципалитеты, в которых бизнес стал меньше платить налогов. Сред них лидируют Березники (-12,9%), Очер (-9,1%) и Частинский округ (-7,6%). Глава края отметил хорошие результаты работы агентства по малому и среднему предпринимательству в предыдущем году. Махонин добавил, что в крае активно создаются рабочие места, бизнес все чаще получает субсидии и микрозаймы для реализации своих проектов. В конце заседания губернатор поручил усилить работу по информированию населения о поддержке предпринимателей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание совета глав муниципалитетов, где обсудил с мэрами меры поддержки бизнеса. На мероприятии обсудили, в том числе, рост доходов бюджета региона с налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса по патентной и упрощенной системе налогообложения, сообщает сайт правительства края. «В 2022 году в 23 муниципалитетах Пермского края наблюдается прирост налоговых отчислений по УСН и ПСН по сравнению с 2021 годом», — передает сайт. Сумма отчислений выросла на 1,13 млрд за год. Наибольший рост налоговых отчислений от малого и среднего бизнеса наблюдался в Чайковском (+40% за год), Перми (+36,6) и Чернушке (25,7%). Однако есть муниципалитеты, в которых бизнес стал меньше платить налогов. Сред них лидируют Березники (-12,9%), Очер (-9,1%) и Частинский округ (-7,6%). Глава края отметил хорошие результаты работы агентства по малому и среднему предпринимательству в предыдущем году. Махонин добавил, что в крае активно создаются рабочие места, бизнес все чаще получает субсидии и микрозаймы для реализации своих проектов. В конце заседания губернатор поручил усилить работу по информированию населения о поддержке предпринимателей.