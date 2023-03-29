Пермские власти отчитались о росте доходов с налогов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел заседание совета глав муниципалитетов, где обсудил с мэрами меры поддержки бизнеса. На мероприятии обсудили, в том числе, рост доходов бюджета региона с налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса по патентной и упрощенной системе налогообложения, сообщает сайт правительства края.
«В 2022 году в 23 муниципалитетах Пермского края наблюдается прирост налоговых отчислений по УСН и ПСН по сравнению с 2021 годом», — передает сайт. Сумма отчислений выросла на 1,13 млрд за год.
Наибольший рост налоговых отчислений от малого и среднего бизнеса наблюдался в Чайковском (+40% за год), Перми (+36,6) и Чернушке (25,7%). Однако есть муниципалитеты, в которых бизнес стал меньше платить налогов. Сред них лидируют Березники (-12,9%), Очер (-9,1%) и Частинский округ (-7,6%).
Глава края отметил хорошие результаты работы агентства по малому и среднему предпринимательству в предыдущем году. Махонин добавил, что в крае активно создаются рабочие места, бизнес все чаще получает субсидии и микрозаймы для реализации своих проектов. В конце заседания губернатор поручил усилить работу по информированию населения о поддержке предпринимателей.
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