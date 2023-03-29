29 марта 2023

Пермские рабочие пытаются достать масленичный столб экскаватором. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленичные гуляния. Сургут, столб, масленица, конкурсы
Столб остался после народных гуляний Фото:

Рабочие в центре Кудымкара (Пермский край) пытаются вытащить столб экскаватором. Видео с рабочими опубликовано в telegram-канале местного издания «Парма-новости».

На вопрос корреспондента URA.RU в СМИ ответили, что рабочие таким образом вытаскивают масленичный столб, оставшийся после праздников. На видео заметно, как техника ковшом пытается сдвинуть с места забетонированный в асфальт столб.

Ранее URA.RU также рассказывало о рабочих в курганском Шадринске, которые при уборке снега сломали один из городских колодцев. В ситуации обещала разобраться администрация.

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Рабочие в центре Кудымкара (Пермский край) пытаются вытащить столб экскаватором. Видео с рабочими опубликовано в telegram-канале местного издания «Парма-новости». На вопрос корреспондента URA.RU в СМИ ответили, что рабочие таким образом вытаскивают масленичный столб, оставшийся после праздников. На видео заметно, как техника ковшом пытается сдвинуть с места забетонированный в асфальт столб. Ранее URA.RU также рассказывало о рабочих в курганском Шадринске, которые при уборке снега сломали один из городских колодцев. В ситуации обещала разобраться администрация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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