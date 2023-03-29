Столб остался после народных гуляний
Рабочие в центре Кудымкара (Пермский край) пытаются вытащить столб экскаватором. Видео с рабочими опубликовано в telegram-канале местного издания «Парма-новости».
На вопрос корреспондента URA.RU в СМИ ответили, что рабочие таким образом вытаскивают масленичный столб, оставшийся после праздников. На видео заметно, как техника ковшом пытается сдвинуть с места забетонированный в асфальт столб.
Ранее URA.RU также рассказывало о рабочих в курганском Шадринске, которые при уборке снега сломали один из городских колодцев. В ситуации обещала разобраться администрация.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.