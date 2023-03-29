Кафе-кондитерская «Пермские сласти» производит торт «Пермский геологический». Торт состоит из медовых коржей, сметанного крема и соленой карамели. Коржи со сметанным кремом цветом и видом на срезе повторяют рисунок слоев пермского геологического периода.
«Мы сделали торт после обстоятельных консультаций с палеонтологом нашего кафе. Название „пермский“ — наше, слои и их цвет — как наши, а сверху шоколадная копия парагастриоцераса — раковины головоногого моллюска, который плавал в Пермском море на территории Пермского края в пермский период», — указано на странице кафе в соцсети «ВКонтакте».
Сравнить слои торта и горных пород можно посмотрев на фотоколлаж в кафе. Там установлена целая «палеонтологическая этажерка», на которой можно рассмотреть разные окаменелости, в том числе, окаменевшую рябь дна Пермского моря.
Такой торт весом 740 граммов стоит 900 рублей
«Кафе „Пермские сласти“» / vk.com
На картине видно слои пермского геологического периода
Кафе-кондитерская «Пермские сласти» производит торт «Пермский геологический». Торт состоит из медовых коржей, сметанного крема и соленой карамели. Коржи со сметанным кремом цветом и видом на срезе повторяют рисунок слоев пермского геологического периода. «Мы сделали торт после обстоятельных консультаций с палеонтологом нашего кафе. Название „пермский“ — наше, слои и их цвет — как наши, а сверху шоколадная копия парагастриоцераса — раковины головоногого моллюска, который плавал в Пермском море на территории Пермского края в пермский период», — указано на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». Сравнить слои торта и горных пород можно посмотрев на фотоколлаж в кафе. Там установлена целая «палеонтологическая этажерка», на которой можно рассмотреть разные окаменелости, в том числе, окаменевшую рябь дна Пермского моря.