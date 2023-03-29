29 марта 2023

В Перми производят торт, повторяющий слои пермского геологического периода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипербола. Хлеб и Торты. Екатеринбург
Торт состоит из медовых коржей, которые на срезе повторяют рисунок слоев горных пород Фото:

Кафе-кондитерская «Пермские сласти» производит торт «Пермский геологический». Торт состоит из медовых коржей, сметанного крема и соленой карамели. Коржи со сметанным кремом цветом и видом на срезе повторяют рисунок слоев пермского геологического периода.

«Мы сделали торт после обстоятельных консультаций с палеонтологом нашего кафе. Название „пермский“ — наше, слои и их цвет — как наши, а сверху шоколадная копия парагастриоцераса — раковины головоногого моллюска, который плавал в Пермском море на территории Пермского края в пермский период», — указано на странице кафе в соцсети «ВКонтакте».

Сравнить слои торта и горных пород можно посмотрев на фотоколлаж в кафе. Там установлена целая «палеонтологическая этажерка», на которой можно рассмотреть разные окаменелости, в том числе, окаменевшую рябь дна Пермского моря.

Такой торт весом 740 граммов стоит 900 рублей
Такой торт весом 740 граммов стоит 900 рублей
На картине видно слои пермского геологического периода
На картине видно слои пермского геологического периода

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Кафе-кондитерская «Пермские сласти» производит торт «Пермский геологический». Торт состоит из медовых коржей, сметанного крема и соленой карамели. Коржи со сметанным кремом цветом и видом на срезе повторяют рисунок слоев пермского геологического периода. «Мы сделали торт после обстоятельных консультаций с палеонтологом нашего кафе. Название „пермский“ — наше, слои и их цвет — как наши, а сверху шоколадная копия парагастриоцераса — раковины головоногого моллюска, который плавал в Пермском море на территории Пермского края в пермский период», — указано на странице кафе в соцсети «ВКонтакте». Сравнить слои торта и горных пород можно посмотрев на фотоколлаж в кафе. Там установлена целая «палеонтологическая этажерка», на которой можно рассмотреть разные окаменелости, в том числе, окаменевшую рябь дна Пермского моря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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