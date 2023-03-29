29 марта 2023

Работу пермского губернатора оценят по еде жителей

В Пермском крае жителей расспросят об их рационе питания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Работу Дмитрия Махонина оценят и по рациону пермяков Фото:

В Пермском крае жителей расспросят об их рационе питания. Интервьюеры будут ходить по квартирам в апреле. Как отмечают в мэрии Березников, которая сообщила об исследовании, на основе полученных сведений будет, кроме прочего, дана оценка работы правительства и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Жителей просят с пониманием отнестись к работе интервьюеров. От полноты и достоверности сведений зависит принятие решений по социально-демографическим проблемам и оценка деятельности губернатора и правительства Пермского края», — говорится на сайте администрации Березников.

Чиновники поясняют, что выборочное наблюдение рациона питания предусматривает опрос различных групп и слоев населения. Оно проводится во всех субъекта РФ раз в пять лет.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Пермском крае жителей расспросят об их рационе питания. Интервьюеры будут ходить по квартирам в апреле. Как отмечают в мэрии Березников, которая сообщила об исследовании, на основе полученных сведений будет, кроме прочего, дана оценка работы правительства и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Жителей просят с пониманием отнестись к работе интервьюеров. От полноты и достоверности сведений зависит принятие решений по социально-демографическим проблемам и оценка деятельности губернатора и правительства Пермского края», — говорится на сайте администрации Березников. Чиновники поясняют, что выборочное наблюдение рациона питания предусматривает опрос различных групп и слоев населения. Оно проводится во всех субъекта РФ раз в пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...