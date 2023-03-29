Работу пермского губернатора оценят по еде жителей

В Пермском крае жителей расспросят об их рационе питания

30 марта 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Работу Дмитрия Махонина оценят и по рациону пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае жителей расспросят об их рационе питания. Интервьюеры будут ходить по квартирам в апреле. Как отмечают в мэрии Березников, которая сообщила об исследовании, на основе полученных сведений будет, кроме прочего, дана оценка работы правительства и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Жителей просят с пониманием отнестись к работе интервьюеров. От полноты и достоверности сведений зависит принятие решений по социально-демографическим проблемам и оценка деятельности губернатора и правительства Пермского края», — говорится на сайте администрации Березников. Чиновники поясняют, что выборочное наблюдение рациона питания предусматривает опрос различных групп и слоев населения. Оно проводится во всех субъекта РФ раз в пять лет.

В Пермском крае жителей расспросят об их рационе питания. Интервьюеры будут ходить по квартирам в апреле. Как отмечают в мэрии Березников, которая сообщила об исследовании, на основе полученных сведений будет, кроме прочего, дана оценка работы правительства и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Жителей просят с пониманием отнестись к работе интервьюеров. От полноты и достоверности сведений зависит принятие решений по социально-демографическим проблемам и оценка деятельности губернатора и правительства Пермского края», — говорится на сайте администрации Березников. Чиновники поясняют, что выборочное наблюдение рациона питания предусматривает опрос различных групп и слоев населения. Оно проводится во всех субъекта РФ раз в пять лет.