Отель, принимающий гостей альтернативы Универсиады, ищет свердловчан для работы с базой МВД

31 марта 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Паспорт-менеджер будет встречать гостей на ресепшене (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сеть отелей USTA Hotels готовится принимать в Екатеринбурге участников Международного фестиваля университетского спорта, в связи с чем ищет паспорт-менеджера. В его обязанности будет входить встреча гостей и их постановка и снятие с учета в системе МВД. «На фестивале у тебя будет возможность проявить себя в сфере гостеприимства и получить уникальный опыт, который обязательно поможет в будущем», — говорится в объявлении на сервисе по поиску работу hh.ru. Работодатель обещает временную занятость с 7 августа по 2 сентября. Паспорт-менеджер должен будет проверять необходимые документов для заселения (паспорта, визы, миграционные карты), заносить паспортные данные в систему ЕИС, заниматься постановкой и снятием гостей с учета в системе МВД, а также делать отчеты по итогу дня. В ответ кандидату обещают график 2/2, зарплату от 40 000 до 58 000 рублей, обучение, двухразовое бесплатное питание и работу в спортивной деревне в ЭКСПО. Международный фестиваль студенческого спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Спортивное состязание стало заменой Летней Универсиаде, которую отложил международный комитет FISU. Вместо этого на Урал приедут спортсмены из стран Шанхайской организации сотрудничества, СНГ и БРИКС.

Сеть отелей USTA Hotels готовится принимать в Екатеринбурге участников Международного фестиваля университетского спорта, в связи с чем ищет паспорт-менеджера. В его обязанности будет входить встреча гостей и их постановка и снятие с учета в системе МВД. «На фестивале у тебя будет возможность проявить себя в сфере гостеприимства и получить уникальный опыт, который обязательно поможет в будущем», — говорится в объявлении на сервисе по поиску работу hh.ru. Работодатель обещает временную занятость с 7 августа по 2 сентября. Паспорт-менеджер должен будет проверять необходимые документов для заселения (паспорта, визы, миграционные карты), заносить паспортные данные в систему ЕИС, заниматься постановкой и снятием гостей с учета в системе МВД, а также делать отчеты по итогу дня. В ответ кандидату обещают график 2/2, зарплату от 40 000 до 58 000 рублей, обучение, двухразовое бесплатное питание и работу в спортивной деревне в ЭКСПО. Международный фестиваль студенческого спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Спортивное состязание стало заменой Летней Универсиаде, которую отложил международный комитет FISU. Вместо этого на Урал приедут спортсмены из стран Шанхайской организации сотрудничества, СНГ и БРИКС.