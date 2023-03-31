31 марта 2023
30 марта 2023

Жители деревни ХМАО изготавливают браслеты выживания для бойцов в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Браслеты вместе с масксетями отправятся бойцам в зону СВО Фото:

Жители деревни Ярки (ХМАО) изготавливают для военнослужащих в зоне проведения спецоперации браслеты выживания из паракорда, которые легко превращается в крепкую и длинную веревку. Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин.

«В деревне Ярки сторонники партии „Единая Россия“, сотрудники школы, группа неравнодушных жителей <…> изготавливают для военных браслеты выживания из паракорда. Браслет быстро расплетается и превращается в очень крепкую и длинную веревку, которую можно использовать для буксировки, подвязки, оказания помощи раненому», — говорится в сообщении.

Помимо браслетов, добровольцы самостоятельно изготовили станок для изготовления маскировочных сетей. Активисты планируют изготовить шесть масксетей, часть передадут организаторам целевого сбора «Мы вместе», часть — в Гуманитарный добровольческий корпус.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотрудники регионального управления казначейства решили плести маскировочные сети для бойцов в зоне проведения спецоперации. Мастер-класс для госслужащих провели волонтеры, которые занимаются сбором помощи для военнослужащих.

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Жители деревни Ярки (ХМАО) изготавливают для военнослужащих в зоне проведения спецоперации браслеты выживания из паракорда, которые легко превращается в крепкую и длинную веревку. Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин. «В деревне Ярки сторонники партии „Единая Россия“, сотрудники школы, группа неравнодушных жителей <…> изготавливают для военных браслеты выживания из паракорда. Браслет быстро расплетается и превращается в очень крепкую и длинную веревку, которую можно использовать для буксировки, подвязки, оказания помощи раненому», — говорится в сообщении. Помимо браслетов, добровольцы самостоятельно изготовили станок для изготовления маскировочных сетей. Активисты планируют изготовить шесть масксетей, часть передадут организаторам целевого сбора «Мы вместе», часть — в Гуманитарный добровольческий корпус. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми сотрудники регионального управления казначейства решили плести маскировочные сети для бойцов в зоне проведения спецоперации. Мастер-класс для госслужащих провели волонтеры, которые занимаются сбором помощи для военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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