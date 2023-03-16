Маскировочные сети будут отправлены в зону проведения спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми сотрудники регионального управления казначейства решили плести маскировочные сети, которые требуются бойцам в зоне проведения спецоперации. Мастер-класс для госслужащих провели волонтеры, которые занимаются сбором помощи для военнослужащих. Информация размещена в telegram-канале «Молот-наш пермский танковый батальон».

«„Авант“ посетила целая группа служащих управления федерального казначейства по Пермскому краю, чтобы изучить технологию плетения маскировочных сетей!» — пишут волонтеры. С технологией плетения масксетей ранее ознакомились сотрудники администрации Карагайского муниципального округа.

URA.RU рассказывало, что краевые власти призвали глав муниципалитетов задействовать пенсионеров для пошива одежды и вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО. Сейчас в Перми сразу на нескольких предприятиях организован пошив обуви и одежды для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Изготовлением вещей для отправки на фронт также занимаются неравнодушные жители Прикамья.