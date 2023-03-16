16 марта 2023

В Перми сотрудники казначейства решили плести маскировочные сети. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, окно, камуфляж
Маскировочные сети будут отправлены в зону проведения спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми сотрудники регионального управления казначейства решили плести маскировочные сети, которые требуются бойцам в зоне проведения спецоперации. Мастер-класс для госслужащих провели волонтеры, которые занимаются сбором помощи для военнослужащих. Информация размещена в telegram-канале «Молот-наш пермский танковый батальон».

«„Авант“ посетила целая группа служащих управления федерального казначейства по Пермскому краю, чтобы изучить технологию плетения маскировочных сетей!» — пишут волонтеры. С технологией плетения масксетей ранее ознакомились сотрудники администрации Карагайского муниципального округа.

URA.RU рассказывало, что краевые власти призвали глав муниципалитетов задействовать пенсионеров для пошива одежды и вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО. Сейчас в Перми сразу на нескольких предприятиях организован пошив обуви и одежды для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Изготовлением вещей для отправки на фронт также занимаются неравнодушные жители Прикамья.

Опытные волонтеры показали сотрудникам казначейства, как правильно плести маскировочные сети
Опытные волонтеры показали сотрудникам казначейства, как правильно плести маскировочные сети
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В Перми сотрудники регионального управления казначейства решили плести маскировочные сети, которые требуются бойцам в зоне проведения спецоперации. Мастер-класс для госслужащих провели волонтеры, которые занимаются сбором помощи для военнослужащих. Информация размещена в telegram-канале «Молот-наш пермский танковый батальон». «„Авант“ посетила целая группа служащих управления федерального казначейства по Пермскому краю, чтобы изучить технологию плетения маскировочных сетей!» — пишут волонтеры. С технологией плетения масксетей ранее ознакомились сотрудники администрации Карагайского муниципального округа. URA.RU рассказывало, что краевые власти призвали глав муниципалитетов задействовать пенсионеров для пошива одежды и вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО. Сейчас в Перми сразу на нескольких предприятиях организован пошив обуви и одежды для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Изготовлением вещей для отправки на фронт также занимаются неравнодушные жители Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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