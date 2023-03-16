В Перми сотрудники регионального управления казначейства решили плести маскировочные сети, которые требуются бойцам в зоне проведения спецоперации. Мастер-класс для госслужащих провели волонтеры, которые занимаются сбором помощи для военнослужащих. Информация размещена в telegram-канале «Молот-наш пермский танковый батальон».
«„Авант“ посетила целая группа служащих управления федерального казначейства по Пермскому краю, чтобы изучить технологию плетения маскировочных сетей!» — пишут волонтеры. С технологией плетения масксетей ранее ознакомились сотрудники администрации Карагайского муниципального округа.
URA.RU рассказывало, что краевые власти призвали глав муниципалитетов задействовать пенсионеров для пошива одежды и вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО. Сейчас в Перми сразу на нескольких предприятиях организован пошив обуви и одежды для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Изготовлением вещей для отправки на фронт также занимаются неравнодушные жители Прикамья.
Опытные волонтеры показали сотрудникам казначейства, как правильно плести маскировочные сети
В Перми сотрудники регионального управления казначейства решили плести маскировочные сети, которые требуются бойцам в зоне проведения спецоперации. Мастер-класс для госслужащих провели волонтеры, которые занимаются сбором помощи для военнослужащих. Информация размещена в telegram-канале «Молот-наш пермский танковый батальон». «„Авант“ посетила целая группа служащих управления федерального казначейства по Пермскому краю, чтобы изучить технологию плетения маскировочных сетей!» — пишут волонтеры. С технологией плетения масксетей ранее ознакомились сотрудники администрации Карагайского муниципального округа. URA.RU рассказывало, что краевые власти призвали глав муниципалитетов задействовать пенсионеров для пошива одежды и вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО. Сейчас в Перми сразу на нескольких предприятиях организован пошив обуви и одежды для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Изготовлением вещей для отправки на фронт также занимаются неравнодушные жители Прикамья.