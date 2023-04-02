Пенсионерка из ХМАО просит переселить ее из барака, где рушится потолок

Пенсионерка из Ханты-Мансийска, прожившая 83 года в бараке, просит переселить ее из аварийного жилья. Нина Слямзина рассказала о своей проблеме в отделении Общероссийского народного фронта в ХМАО.
«Хочу остаток жизни прожить в доме, где есть горячая вода и тепло. И чтобы меня потолком не задавило», — сокрушается женщина.
Слямзина одна осталась в деревянном бараке по улице Гагарина после того, как остальные жители дома № 288 разъехались в более комфортабельные квартиры. У женщины это единственная жилплощадь, где она родилась и прожила всю жизнь. До пенсии югорчанка работала 46 лет в речном порту.
URA.RU обратилось за комментарием в межведомственную комиссию при департаменте градостроительства и архитектуры Ханты-Мансийска. Там сообщили, что предоставят информацию позже.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Советского (ХМАО) пострадала из-за провалившегося пола. Женщина повредила ногу, когда под ней обрушились прогнившие доски.
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