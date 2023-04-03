03 апреля 2023

Челябинские таможенники не пустили в регион арабские сигареты. Фото

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп
Силовики задержали партию несертифицированного товара на границе Фото:

Челябинские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону предотвратили ввоз 17 тысяч пачек сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территорию области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукция была несертифицированная.

«Перевозившая груз фура была остановлена таможенниками в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое. Было выявлено 16990 пачек немаркированных сигарет произведенных в ОАЭ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

В ведомстве отметили, что груз пытались завести из Казахстана под видом почтовых отправлений. В настоящее время товар задержан, рассматривается вопрос о привлечении поставщика к ответственности.

Ранее таможенники не пустили в регион 17 тонн насвая. Запрещенное вещество пытались ввезти в регион под видом удобрения для садовых растений.

Товар перевозили под видом почтовых отправлений
Товар перевозили под видом почтовых отправлений
Фото:

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Челябинские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону предотвратили ввоз 17 тысяч пачек сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территорию области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукция была несертифицированная. «Перевозившая груз фура была остановлена таможенниками в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое. Было выявлено 16990 пачек немаркированных сигарет произведенных в ОАЭ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В ведомстве отметили, что груз пытались завести из Казахстана под видом почтовых отправлений. В настоящее время товар задержан, рассматривается вопрос о привлечении поставщика к ответственности. Ранее таможенники не пустили в регион 17 тонн насвая. Запрещенное вещество пытались ввезти в регион под видом удобрения для садовых растений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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