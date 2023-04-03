Челябинские таможенники не пустили в регион арабские сигареты. Фото

04 апреля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Силовики задержали партию несертифицированного товара на границе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону предотвратили ввоз 17 тысяч пачек сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территорию области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукция была несертифицированная. «Перевозившая груз фура была остановлена таможенниками в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое. Было выявлено 16990 пачек немаркированных сигарет произведенных в ОАЭ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В ведомстве отметили, что груз пытались завести из Казахстана под видом почтовых отправлений. В настоящее время товар задержан, рассматривается вопрос о привлечении поставщика к ответственности. Ранее таможенники не пустили в регион 17 тонн насвая. Запрещенное вещество пытались ввезти в регион под видом удобрения для садовых растений. Товар перевозили под видом почтовых отправлений Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Челябинские таможенники во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по региону предотвратили ввоз 17 тысяч пачек сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территорию области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе таможни, продукция была несертифицированная. «Перевозившая груз фура была остановлена таможенниками в районе международного автомобильного пункта пропуска Бугристое. Было выявлено 16990 пачек немаркированных сигарет произведенных в ОАЭ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В ведомстве отметили, что груз пытались завести из Казахстана под видом почтовых отправлений. В настоящее время товар задержан, рассматривается вопрос о привлечении поставщика к ответственности. Ранее таможенники не пустили в регион 17 тонн насвая. Запрещенное вещество пытались ввезти в регион под видом удобрения для садовых растений.