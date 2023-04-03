03 апреля 2023

Десять челябинских призывников отправят служить в научных ротах

© Служба новостей «URA.RU»
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Военком рассказал об условиях призыва в научные войска Фото:

Десять призывников с высшим образованием из Челябинской области отправят на службу в научные войска. Об этом военком региона Андрей Максуров 4 апреля сообщил в ходе пресс-конференции.

«Претендовать на службу в научных ротах смогут граждане, имеющих достижения в научной деятельности и проявивших себя в ходе учебы в вузах. Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на официальном портале Минобороны РФ и следить через сайт за прохождением этапов конкурса», — отметил Максуров.

Призывники Челябинской области будут службу во всех военных округах и на Северном морском флоте. Во все виды и войска Вооруженных Сил будут направлены 15% граждан, в войска нацгвардии — 8%, в спасательные формирования МЧС России — 1%.

Претендовать на службу в научных ротах смогут граждане, имеющих достижения в научной деятельности и проявивших себя в ходе учебы в вузах. Военком отметил, для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на официальном портале Минобороны РФ и следить через сайт за прохождением этапов конкурса.

Призывная кампания стартовала 1 апреля. По словам Максурова, до 15 июля предстоит призвать около 3,5 тысячи мужчин региона.

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Десять призывников с высшим образованием из Челябинской области отправят на службу в научные войска. Об этом военком региона Андрей Максуров 4 апреля сообщил в ходе пресс-конференции. «Претендовать на службу в научных ротах смогут граждане, имеющих достижения в научной деятельности и проявивших себя в ходе учебы в вузах. Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на официальном портале Минобороны РФ и следить через сайт за прохождением этапов конкурса», — отметил Максуров. Призывники Челябинской области будут службу во всех военных округах и на Северном морском флоте. Во все виды и войска Вооруженных Сил будут направлены 15% граждан, в войска нацгвардии — 8%, в спасательные формирования МЧС России — 1%. Претендовать на службу в научных ротах смогут граждане, имеющих достижения в научной деятельности и проявивших себя в ходе учебы в вузах. Военком отметил, для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на официальном портале Минобороны РФ и следить через сайт за прохождением этапов конкурса. Призывная кампания стартовала 1 апреля. По словам Максурова, до 15 июля предстоит призвать около 3,5 тысячи мужчин региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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